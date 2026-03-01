„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici

Final imprevizibil de săptămână, diseară, 1 martie, la „Survivor România” 2026, cu multă emoție pentru cele două triburi.

Una dintre primele surprize, de ieri, au fost mesajele găsite pe insulă de cele două echipe care le-au permis să-i trimită pe Aris, respectiv Patrice, într-o misiune secretă. Cei doi au descoperit o masă copioasă cu resurse, dar și un idol al imunității și au decis să meargă înainte, echitabil, împărțind totul la doi. Cu toate acestea, povestea pentru triburi a fost puțin diferită! Oare cum vor impacta ei, cu această decizie, cursul jocului pe mai departe?

Pentru a doua săptămână la rând, Imunitatea a devenit roșie, după ce membrii echipei Faimoșilor au reușit să se impună fără probleme reale la joc. Cu un Gabi Tamaș care a adus punctul final, totemul le-a revenit în trib și le-a dat o siguranță că nu ei vor avea de votat sau de asistat la Duel!

De cealaltă parte, Războinicii și-au acceptat înfrângerea și au vrut să obțină Imunitatea personală pentru a fi liniștiți la gândul eliminării. Cel care s-a impus a fost Alberto, iar acesta va avea o misiune grea diseară – va trebui să trimită pe cineva la luptă!

Victoriile s-au împărțit în această etapă – câte una pentru fiecare trib! Cine va fi în avantaj, la jocul pentru o nouă recompensă, pentru hrană – vedem curând!

Tot atunci, la Consiliu, Adi Vasile va oferi informații importante! Dar îi va ghida pe concurenți și spre votul care va decide Duelul de eliminare. Tensiunea va fi la fiecare pas, iar imaginile vor captiva, încă o dată, în următoarea ediție.

