De Livia Lixandru,

Cristina Țopescu a murit la 59 de ani, în urma unui infarct, lăsând în sufletele celor care au cunoscut-o multă durere.

„Chiar nu trebuie să cazi. Trebuie să fii lucid. Eu îmi aduc aminte, am făcut cu ea un interviu nu foarte de mult. Şi chiar m-a rugat după, a zis, dacă am timp, să ne vedem că ea stând în Otopeni, am ieşit în Otopeni la o cârciumă şi am mâncat împreună. Şi jur că era singură.

Era singură, îmi povestea despre cum se ocupă ea de câini, de vecinii care unii iubeau lucrul ăsta, unii nu, ce probleme avea şi am vorbit foarte mult despre chestia asta atunci. (…) Eu mă consider un om puternic. Prefer să mă duc să mă descarc, dar să nu mă vadă nimeni şi plâng”, a povestit Tania Popa în cadrul emisiunii, potrivit Spynews.

Cauza morții Cristinei Țopescu

Cristina Țopescu a murit în somn, din cauza unui infarct, și timp de două săptămâni nu a știut nimeni că este decedată. Legiștii au stabilit și de ce inima Cristinei Țopescu, care avea doar 59 de ani, a încetat să mai bată.

„Azi, timp de două ore, au facut necropsia, iar inima era mai grasă decat normal. Între mușchii cordului s-a format un strat de grăsime, ceea ce ar fi putut produce infarctul’, a spus jurnalistul Libertatea.

Jurnalistul a mai spus că, pe toata durata necropsiei inimii, în sală s-au aflat și polițiști de la Ilfov, care se ocupă de anchetă și care au filmat întreaga operațiune medicală.

„În imagini apar toate momentele operațiunii, inclusiv momentul reintroducerii organului în corpul jurnalistei. După aceea corpul Cristinei Țopescu a putut fi încredințat familiei’, a afirmat acesta.

