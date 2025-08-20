După difuzarea scenelor pasionale dintre el și Ella Vișan, ispita Teo Costache a rupt tăcerea și a transmis un mesaj clar, în care a contrazis zvonurile apărute în ultimele ore. Acesta a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat între el și concurenta de la Insula iubirii 2025.

Ella și Teo au avut parte de un date special care a culminat cu momente de intimitate, atunci când concurenta l-a invitat pe ispita în baie. Imaginile au făcut înconjurul internetului și au stârnit un val de reacții.

„Chiar încep să cred ca e fake. Pare fake și nereal. Sunt chiar reale cuplurile astea care vin în emisiune sau actori plătiți? Adică, pe bune? Chiar așa fără nicio remușcare să faci treaba asta? Într-o secvență s-a uitat fix la cameră când era în baie…

Dacă vă uitați atent, toată acțiunea se desfășura în fața camerei, cum se prindea acel unghi perfect.

Doar mie mi se pare că e totul regizat??

Cameră în baie? Unde ați mai pomenit? Eu una nu cred, material trucat.”, au fost doar unele dintre comentarii.

Ce spune Teo despre scenele intime de la Insula iubirii 2025

Mulți au spus că totul a fost un trucaj, însă Teo Costache a dorit să facă mai multe precizări și să explice că tot ce se vede la TV din emisiune este 100% real. „Aviz tuturor!

Nu este nimic regizat, nu am ştiut ca sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este „Da”, noi am semnat contract, ştim ce am semnat la casting.

O să înțelegeți din episoadele următoare ca nu e regizat nimic”, a scris Teo Costache pe rețelele de socializare.

Deși Ella Vișan a declarat că nu regretă nimic din ceea ce a făcut și că a acționat „exact așa cum a simțit în acel moment”, Teo a recunoscut că atitudinea ei de a doua zi l-a surprins.

Ella de la Insula iubirii l-a ignorat pe Teo după noaptea de amor

Ispita a recunoscut că se aștepta ca lucrurile să decurgă diferit după noaptea petrecută alături de Ella, însă realitatea l-a pus în fața unei surprize. „Când ne-am trezit în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo, eram singuri în cameră. Ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după acest date să se apropie mai mult de mine. A fost total invers. Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ce s-a întâmplat între noi”, a declarat ispita Teo, la Insula Iubirii.

Scandalul provocat de imaginile intime dintre Ella Vișan și Teo Costache continuă să fie unul dintre cele mai discutate momente din acest sezon Insula Iubirii.

