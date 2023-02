Theodor Andrei va fi reprezentantul României la Eurovision 2023, după ce sâmbătă seara a primit cele mai multe voturi din partea publicului dintre cele 12 piese calificate în finala națională a Eurovision 2023 România.

Andrei, care are doar 18 ani, a cântat piesa „D.G.T. (Off and on)”. Pe următoarele locuri s-au clasat Andreea D Folclor Orchestra, „Periniţa mea”, Andrei Duțu, „Statues”, Aledaida, „Bla Bla Bla” și Amia,„Puppet“.

Eurovision 2023 România, lista pieselor intrate în concurs:

1. Deiona, „Call on me”

3. Andrada Popa, „No time for me”

4. Ocean Drive, „Take you home”

8. Amia, „Puppet”

9. Andrei Duțu, „Statues”

10. Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)”

16. Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros , „Lele”

20. Aledaida, „Bla Bla Bla”

26. Adriana Moraru, „Faralaes“

29. Maryliss, „Hai vino”

32. JaxMan (Erin Dăneţ) „Bad&Cool“

35. Andreea D Folclor Orchestra, „Periniţa mea“

Cine este Theodor Andrei

Theodor Andrei are peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „FRAGIL”. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului Mihaela Runceanu 2022 și Marele Trofeu al Festivalului Alexandria Pop Fest 2022, potrivit TVR, citată de Hotnews.

Recomandări INTERVIU. Șeful Ambulanței Prahova, după ce Libertatea a semnalat lipsa de medici de la Ploiești: „Ducem pacienții cu AVC sau infarct la Brașov, Târgoviște, București”

„Încerc să fiu aproape de oameni. Mi se pare că dacă facem bondingul ăsta între oameni și artiști, o relație mai apropiată de ascultător, îi lași să te vadă exact așa cum ești. Oamenii caută oameni, oamenii apreciază muzica în măsura în care muzica îi apreciază pe ei. Mi-e mult mai ușor să apreciez un om în momentul în care e vulnerabil, în care este în lumina reflectoarelor și are succes. Oamenii sunt artă. Cred mult în treaba asta în care artistul este aproape de oameni. Mă simt mult mai sincer și eu cu mine, și eu cu ei”, a spus Theodor Andrei la TVR 1 înaintea finalei de sâmbătă seara.

Eurovision 2023, în Marea Britanie

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul se va desfăşura la Liverpool Arena şi va avea două semifinale şi finala mare, transmise în direct la TVR, potrivit unui comunicat de presă al TVR.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

ESC se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

GSP.RO Medicii i-au amputat picioarele maestrului Roman Kostomarov, campion olimpic la patinaj artistic: „Acum ne luptăm să-i salvăm mâinile”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ileana Sărăroiu, îngropată de vie, acum 44 de ani! Gheorghe Turda, dezvăluiri despre zvonurile înfricoșătoare din cimitir

Viva.ro O recunoști? Azi e una dintre cele mai cunoscute femei din România, dar puțini știu că a fost iubita lui Florin Călinescu în tinerețe

Observatornews.ro Coşmar pe bani grei, în noul "El Dorado" imobiliar din România. Oamenii se descalţă în maşinile scumpe şi trec strada în cizme de cauciuc: "Îşi bat joc de noi"

Știrileprotv.ro Una din cele mai periculoase străzi din Anglia, descrisă de localnici: bețivi, drogați, prostituate ieftine și tâlhari

FANATIK.RO Singurul animal care se lasă mâncat de viu de puii lui. Nu știai de existența lui

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 12 februarie 2023. Gemenii trebuie să se gândească la multe probleme pe care le au, ca să le poată găsi soluții viabile

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă