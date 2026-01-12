Topul celor mai elegante apariții de la Globurile de Aur 2026. Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Sezonul premiilor care celebrează excelența în film și televiziune a continuat la Hollywood cu cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur, un eveniment care oferă nu doar indicii despre favoriții de la Oscaruri, ci și o privire clară asupra direcțiilor vestimentare care vor defini anul în curs. Gala a avut loc pe 11 ianuarie, la Beverly Hilton, și a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de Nikki Glaser, într-o atmosferă plină de glamour, strălucire și subtilități politice – vizibile inclusiv pe covorul roșu, prin insigne cu mesaje discrete.

Adevăratele surprize – în mare parte plăcute – au venit însă de pe covorul roșu, unde unele case de modă și-au consolidat statutul, iar vedetele au demonstrat că eleganța clasică poate conviețui perfect cu experimentul.

Vedetele care au purtat Chanel la Globurile de Aur 2026

Chanel a avut, fără îndoială, o seară excelentă. Selena Gomez s-a numărat printre cele mai admirate apariții ale serii, purtând o rochie clasică, cu o bustieră realizată din pene, organza și șifon de mătase, care a evocat farmecul vechiului Hollywood, potrivit elle.ro. Tot în Chanel au strălucit Rose Byrne, câștigătoarea trofeului pentru cea mai bună actriță, într-o rochie verde cu un croi și o nuanță atipice pentru casa franceză, dar și Ayo Edebiri, care a ales o rochie neagră construită din două texturi diferite, cu o structură modernă.

Teyana Taylor, Julia Roberts, Miley Cyrus, în centrul atenției

O altă apariție memorabilă a fost Teyana Taylor, care a câștigat atât pe scenă, cât și pe covorul roșu. Actrița a primit Globul pentru rol secundar pentru prestația din One Battle After Another și a atras toate privirile într-o rochie Schiaparelli, senzuală, dar extrem de rafinată, completată de bijuterii Tiffany & Co.

Eleganța clasică și-a spus cuvântul și în cazul Armani Privé. Julia Roberts a demonstrat încă o dată de ce rochiile bine croite, cu linii curate, nu se demodează niciodată, iar Kate Hudson, tot în Armani Privé, a adus pe covorul roșu o notă nostalgică, trimițând cu gândul la epocile de aur ale Hollywoodului.

Negrul a fost, fără îndoială, (non)culoarea dominantă a serii, dar asta nu a însemnat lipsă de personalitate. Robin Wright, într-o creație Ralph Lauren, a avut o apariție spectaculoasă, Miley Cyrus, în Saint Laurent, a redefinit glamourul contemporan, iar Ariana Grande, în Vivienne Westwood Couture, și-a păstrat aura de prințesă, într-o variantă mai întunecată și sofisticată. Tot în zona look-urilor statement s-a remarcat și Audrey Nuna, cu o capă Thom Browne perfect integrată într-un ansamblu cu personalitate.

Jenna Ortega a oferit una dintre cele mai interesante apariții ale serii, purtând o rochie complexă semnată de Dilara Findikoglu, designerul londonez care domină prezentările ultimilor ani. Ținuta a fost dovada clară că stilul goth poate fi, în același timp, sexy și extrem de sofisticat. Odessa AZion, în Dolce & Gabbana vintage, și Mia Goth, în Dior, au confirmat, la rândul lor, că negrul rămâne o alegere sigură și puternică.

Nici aparițiile colorate nu au trecut neobservate. Eva Victor a ales o rochie Loewe roșie, Renate Reinsve a purtat o ținută Louis Vuitton cu franjuri, iar Louis Vuitton a fost, de altfel, o alegere inspirată și pentru Emma Stone și Emily Blunt. Amanda Seyfried a strălucit într-o rochie Versace, Kirsten Dunst a optat pentru un slip dress Tom Ford verde închis, iar Amal Clooney a impresionat într-o creație Balmain vintage, cu un aer aproape regal.

În ceea ce privește moda masculină, Colman Domingo rămâne un reper de stil, afișând o eleganță relaxată într-un costum Valentino. La rândul său, Jacob Elordi, nominalizat pentru rolul creaturii din Frankenstein, a arătat impecabil într-un costum Bottega Veneta, confirmându-și statutul de fashion icon al noii generații.

Golden Globes 2026 a demonstrat, încă o dată, că moda rămâne un spectacol în sine, iar covorul roșu este scena pe care stilul, personalitatea și creativitatea se întâlnesc în cele mai memorabile forme.