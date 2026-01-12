Topul celor mai elegante apariții de la Globurile de Aur 2026. Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

Ariana Grande la Globurile de Aur 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 26

Sezonul premiilor care celebrează excelența în film și televiziune a continuat la Hollywood cu cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur, un eveniment care oferă nu doar indicii despre favoriții de la Oscaruri, ci și o privire clară asupra direcțiilor vestimentare care vor defini anul în curs. Gala a avut loc pe 11 ianuarie, la Beverly Hilton, și a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de Nikki Glaser, într-o atmosferă plină de glamour, strălucire și subtilități politice – vizibile inclusiv pe covorul roșu, prin insigne cu mesaje discrete.

Adevăratele surprize – în mare parte plăcute – au venit însă de pe covorul roșu, unde unele case de modă și-au consolidat statutul, iar vedetele au demonstrat că eleganța clasică poate conviețui perfect cu experimentul.

Vedetele care au purtat Chanel la Globurile de Aur 2026

Chanel a avut, fără îndoială, o seară excelentă. Selena Gomez s-a numărat printre cele mai admirate apariții ale serii, purtând o rochie clasică, cu o bustieră realizată din pene, organza și șifon de mătase, care a evocat farmecul vechiului Hollywood, potrivit elle.ro. Tot în Chanel au strălucit Rose Byrne, câștigătoarea trofeului pentru cea mai bună actriță, într-o rochie verde cu un croi și o nuanță atipice pentru casa franceză, dar și Ayo Edebiri, care a ales o rochie neagră construită din două texturi diferite, cu o structură modernă.

Teyana Taylor, Julia Roberts, Miley Cyrus, în centrul atenției

O altă apariție memorabilă a fost Teyana Taylor, care a câștigat atât pe scenă, cât și pe covorul roșu. Actrița a primit Globul pentru rol secundar pentru prestația din One Battle After Another și a atras toate privirile într-o rochie Schiaparelli, senzuală, dar extrem de rafinată, completată de bijuterii Tiffany & Co.

Eleganța clasică și-a spus cuvântul și în cazul Armani Privé. Julia Roberts a demonstrat încă o dată de ce rochiile bine croite, cu linii curate, nu se demodează niciodată, iar Kate Hudson, tot în Armani Privé, a adus pe covorul roșu o notă nostalgică, trimițând cu gândul la epocile de aur ale Hollywoodului.

Negrul a fost, fără îndoială, (non)culoarea dominantă a serii, dar asta nu a însemnat lipsă de personalitate. Robin Wright, într-o creație Ralph Lauren, a avut o apariție spectaculoasă, Miley Cyrus, în Saint Laurent, a redefinit glamourul contemporan, iar Ariana Grande, în Vivienne Westwood Couture, și-a păstrat aura de prințesă, într-o variantă mai întunecată și sofisticată. Tot în zona look-urilor statement s-a remarcat și Audrey Nuna, cu o capă Thom Browne perfect integrată într-un ansamblu cu personalitate.

Jenna Ortega a oferit una dintre cele mai interesante apariții ale serii, purtând o rochie complexă semnată de Dilara Findikoglu, designerul londonez care domină prezentările ultimilor ani. Ținuta a fost dovada clară că stilul goth poate fi, în același timp, sexy și extrem de sofisticat. Odessa AZion, în Dolce & Gabbana vintage, și Mia Goth, în Dior, au confirmat, la rândul lor, că negrul rămâne o alegere sigură și puternică.

Nici aparițiile colorate nu au trecut neobservate. Eva Victor a ales o rochie Loewe roșie, Renate Reinsve a purtat o ținută Louis Vuitton cu franjuri, iar Louis Vuitton a fost, de altfel, o alegere inspirată și pentru Emma Stone și Emily Blunt. Amanda Seyfried a strălucit într-o rochie Versace, Kirsten Dunst a optat pentru un slip dress Tom Ford verde închis, iar Amal Clooney a impresionat într-o creație Balmain vintage, cu un aer aproape regal.

În ceea ce privește moda masculină, Colman Domingo rămâne un reper de stil, afișând o eleganță relaxată într-un costum Valentino. La rândul său, Jacob Elordi, nominalizat pentru rolul creaturii din Frankenstein, a arătat impecabil într-un costum Bottega Veneta, confirmându-și statutul de fashion icon al noii generații.

Golden Globes 2026 a demonstrat, încă o dată, că moda rămâne un spectacol în sine, iar covorul roșu este scena pe care stilul, personalitatea și creativitatea se întâlnesc în cele mai memorabile forme.

Mario Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Primele declarații făcute de acesta, după accidentul din 2019. „Le-am dat un mesaj de adio părinților"
Știri România 12:31
Mario Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Primele declarații făcute de acesta, după accidentul din 2019. „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
Doctoratul unei cercetătoare românce la Cambridge face vâlvă în presa și în Parlamentul din Marea Britanie
Știri România 11:36
Doctoratul unei cercetătoare românce la Cambridge face vâlvă în presa și în Parlamentul din Marea Britanie
Topul celor mai elegante apariții de la Globurile de Aur 2026. Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu
Stiri Mondene 12:35
Topul celor mai elegante apariții de la Globurile de Aur 2026. Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu
Desafio: Aventura, 12 ianuarie 2026. Recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime
Stiri Mondene 12:31
Desafio: Aventura, 12 ianuarie 2026. Recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
