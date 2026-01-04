Vacanța nu a fost una solitară, ci împărtășită cu prieteni apropiați. Alături de familia Măruță se află și Vlăduța Lupu, împreună cu familia ei, semn că începutul de an a fost despre conexiune, prietenie și bucuria lucrurilor simple. Cătălin Măruță a împărtășit cu fanii mai multe imagini pe Facebook, surprinzând momente relaxate, râsete de copii și peisaje montane spectaculoase.

Relaxare în familie

Mesajul său a fost unul profund și emoționant: „Ne-am dorit ca începutul acestui an să fie altfel. Mai liniștit. Mai așezat. Cu oameni dragi aproape. Zăpadă ca altădată, aer curat, râsete de copii, timp fără grabă și bucuria simplă de a fi împreună. Nu mai ai nevoie de nimic în plus. Așa ne-am dorit să înceapă anul.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

La rândul ei, Vlăduța Lupu a postat imagini din vacanță și a transmis un mesaj plin de recunoștință și căldură: „Ne-am adunat să începem anul împreună… și asta nu face decât să îmi umple inima de bucurie. Așa de fain este când stăm cu toți într-un vârf de munte, în România și ne bucurăm de liniște și clipe minunate! Vă dorim și vouă să vă înconjurați doar de oameni care vă iubesc cu adevărat … ❤️”.

Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra

Andra, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, a petrecut Revelionul pe scenă, oferind o experiență memorabilă la Câmpulung Moldovenesc. Evenimentul special a avut loc pe 31 decembrie 2025, la un hotel de cinci stele din inima Bucovinei.

Petrecerea a fost organizată cu un meniu «Ultra All Inclusive», incluzând un bufet sofisticat, open bar premium și un prosecco bar. Deliciile culinare artizanale au completat experiența festivă, oferind oaspeților preparate alese pentru a celebra intrarea în noul an.

Înainte de miezul nopții, participanții au avut ocazia să se bucure de un moment cultural unic, „Datini și Obiceiuri de Anul Nou”, un spectacol tradițional care a adus bucurie și autenticitate în cadrul petrecerii. La trecerea în 2026, cerul deasupra Câmpulungului Moldovenesc s-a luminat cu artificii spectaculoase, însoțite de șampanie.

Evenimentul a început la ora 20.00, iar costul unui pachet a fost de 950 de lei per persoană. Cu muzică, mâncare rafinată și tradiții locale, Revelionul organizat la hotelul de cinci stele a oferit o experiență de neuitat, după cum au declarat cei care au participat.