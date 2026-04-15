Dorian Popa a mers astăzi la probațiune. Tot astăzi a aflat și unde va face cele 60 de zile de muncă în folosul comunității.

„Bă, când ești prost, ești prost și trebuie să îți asumi că ești prost și să nu te ferești. Astăzi, ține-ți minte de așa nu, este prima zi, mergem la probațiune. În sfârșit s-a decis comisarul de probațiune. Voi afla unde trebuie să fac și munca în folosul comunității. Sunt la Romană, la (n.r. numele unui restaurant fast-food), așa mi s-a dat locația și aștept să vă despre ce este vorba (…) Asta este. Dacă în viață am făcut prostii, trebuie să ne spălăm pe cap cu ele”, a spus Dorian Popa, pe Instagram.

Recent, Dorian Popa a dezvăluit că și-a personalizat tricouri pentru cele 60 de zile de muncă în folosul comunității.

„Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta”, declara el, în podcastul lui Gojira.

