Dubaiul a fost, ani la rând, perceput drept unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru investiții imobiliare, atrăgând sume uriașe de bani din partea celebrităților românești. Însă odată cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, liniștea investitorilor s-a transformat în neliniște, iar numeroase vedete care dețin proprietăți în Emiratele Arabe Unite urmăresc cu sufletul la gură evoluția situației.

Printre cei care au investit masiv în piața imobiliară din Dubai se numără Adi de la Vâlcea, Cristi Borcea, Cătălin Botezatu sau Armin Nicoară. La momentul achizițiilor, aceștia considerau orașul drept o oază de stabilitate și prosperitate, însă tensiunile recente le-au dat planurile peste cap.

Fiul Marinei Almășan locuiește în Dubai

Marina Almășan se numără și ea printre persoanele afectate indirect de situație. Vedeta a confirmat că fiul său, Victoraș Socaciu, stabilit în Dubai și angajat în domeniul IT, deține un apartament cu două camere pentru care, la un moment dat, plătea o rată lunară de aproximativ 2.000 de euro. În contextul actual, îngrijorarea pentru siguranța lui a crescut considerabil.

„Unul dintre cele mai sigure state ale lumii a devenit, brusc, atât de nesigur. Liniștea acestei povești, construită de un popor tenace, în miezul unui deșert nemilos, a fost clătinată de șuieratul rachetelor inamice.

Albastrul văzduh ce înfășoară vacanțele unei planete întregi a fost desenat, preț de o zi întreagă, de traiectoriile luminoase ale Morții. Relaxarea unor milioane de oameni – localnici, expați, turiști – s-a transformat în câteva clipe în panică, teroare, nesiguranță, frica zilei de mâine… Iar fiul meu este Acolo. Lumea mă întreabă continuu de Victor. Astăzi dimineață, bunăoară, mesajul trimis de Victor la prima oră a fost: «Se aud bubuituri din toate direcțiile…».

Zăngăne geamurile unei locuințe, pe care fiul meu și-a cumpărat-o greu, cu credit la bancă, muncind câte 16 ore pe zi, dar și-a cumpărat-o singur. Tatăl său nu a avut cum să-i fie aproape, mama – nu a avut cu ce, exceptând susținerea necondiționată”, a declarat Marina Almășan, potrivit click.ro.

Designerul Cătălin Botezatu a vorbit în repetate rânduri despre locuința sa spectaculoasă, situată la etajul 54 al unui zgârie-nori din metropolă.

„Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător. Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare”, spunea Cătălin Botezatu, la Antena Stars.

Adi de la Vâlcea deține, la rândul său, un apartament în același oraș. „Eu merg foarte mult în Dubai. Eu stau în Dubai, sunt rezident, am casa mea acolo. Merg oarecum ca acasă, am și afaceri acolo. Nu a fost o alegere, m-am dus acolo, mi-a plăcut și a fost dragoste la prima vedere și oportunitățile care sunt acolo. Nu e un secret, cred că am dat 260.000 de euro, am un studio, un fel de garsonieră”, a declarat cântărețul, la emisiunea Xtra Night Show.

Claudia Puican și Armin Nicoară și-au prezentat cu mândrie casa din Dubai într-un videoclip publicat pe YouTube, evidențiind luxul și facilitățile zonei. „Dragilor, bine ați venit la noi acasă! Avem sufrageria, dormitorul și baia și vreau să vă arăt și balconul care este pe toată suprafața apartamentului. Poți ieși și din dormitor, dar și din sufragerie. Vreau să mergem la piscină, la sala de fitness, au și piscină pentru copii și loc de joacă (…) Este și o plajă publică aproape, în caz că vreți să mergeți”.

Cristi Borcea a investit în patru apartamente în Dubai

Cristi Borcea, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, a dezvăluit că a cumpărat nu mai puțin de patru apartamente, pe care spera să le transforme într-o sursă consistentă de venit din chirii. De asemenea, influencerița Larisa Udilă a investit într-un apartament aflat încă în construcție, mizând pe creșterea valorii imobiliare în timp.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. – de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. – Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…, 2% îți rămân.

Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. – să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, dezvăluia Cristi Borcea, anul trecut, pentru iamsport.ro.

