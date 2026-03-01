Potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, un val de rachete iraniene a fost interceptat sâmbătă, însă unele resturi au căzut în zone locuite, informează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

#BREAKING: Explosion at Dubai landmark The Palm Jumeirah. UAE intercepting third wave of Iranian missiles and drones. pic.twitter.com/UBzQcEATaU — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 28, 2026

Imaginile publicate pe internet arată fum dens ridicându-se de pe renumita insulă Palm Jumeirah, una dintre cele mai mari atracții turistice din Dubai.

Un misil iraní impactó en un barrio exclusivo de Dubái.



Se encuentra en la isla Palm Jumeirah y es conocido por sus populares hoteles turísticos. pic.twitter.com/KYwYjVU9Ku — López Mejía Rafael (@CONSOCIAL) February 28, 2026

Potrivit Sky News, un incendiu a izbucnit în apropierea hotelului de lux Fairmont Palm, situat pe insulă.

„Echipele de intervenție în caz de urgență au fost trimise la fața locului pentru a gestiona incidentul”, a transmis biroul de presă al Dubaiului, fără a oferi alte detalii despre situație.

🚨🇮🇷🇦🇪 Palm Jumeirah, Dubai just got hit.



One of the most recognizable man-made structures on earth. Luxury hotels. Thousands of residents. Global icon.



pic.twitter.com/rqnLbCdfhD — Chronicle (@MHChronicle) February 28, 2026

Palm Jumeirah este recunoscută la nivel global pentru designul său unic, fiind construită sub forma unui palmier care se extinde în Golful Persic.

Palm Jumeirah este una din cele mai recunoscute atracții din Dubai Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Imago

Insula reprezintă un simbol al luxului, adăpostind hoteluri exclusiviste precum Atlantis The Palm, vile spectaculoase și numeroase atracții turistice. În ciuda incidentului, autoritățile nu au raportat victime până în acest moment.

🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪



NEXTA:”⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire.” pic.twitter.com/YHns3wiLrs — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) February 28, 2026

Potrivit Al Jazeera, exploziile au fost cauzate, cel mai probabil, de rachete interceptate.

Tensiunile din regiune au escaladat recent, iar situația rămâne tensionată, după atacul Israelului și SUA asupra Iranului.

Mesajele amenințătoare din partea Iranului, precum „urmează utilizarea unor arme nevăzute”, au generat îngrijorări internaționale.

Consiliul de Securitate al ONU a fost convocat de urgență, la cererea Rusiei și Chinei, pentru a dezbate conflictul armat din Orientul Mijlociu. Într-o declarație comună, cele două țări au cerut „oprirea imediată a agresiunii armate a Americii și Israelului”.

Și pe Aeroportul Dubai a ajuns o dronă iraniană sinucigașă, care a provocat panică.

