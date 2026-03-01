Potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, un val de rachete iraniene a fost interceptat sâmbătă, însă unele resturi au căzut în zone locuite, informează publicația Blic, parte a grupului Ringier.
Imaginile publicate pe internet arată fum dens ridicându-se de pe renumita insulă Palm Jumeirah, una dintre cele mai mari atracții turistice din Dubai.
Potrivit Sky News, un incendiu a izbucnit în apropierea hotelului de lux Fairmont Palm, situat pe insulă.
„Echipele de intervenție în caz de urgență au fost trimise la fața locului pentru a gestiona incidentul”, a transmis biroul de presă al Dubaiului, fără a oferi alte detalii despre situație.
Palm Jumeirah este recunoscută la nivel global pentru designul său unic, fiind construită sub forma unui palmier care se extinde în Golful Persic.
Insula reprezintă un simbol al luxului, adăpostind hoteluri exclusiviste precum Atlantis The Palm, vile spectaculoase și numeroase atracții turistice. În ciuda incidentului, autoritățile nu au raportat victime până în acest moment.
Potrivit Al Jazeera, exploziile au fost cauzate, cel mai probabil, de rachete interceptate.
Tensiunile din regiune au escaladat recent, iar situația rămâne tensionată, după atacul Israelului și SUA asupra Iranului.
Mesajele amenințătoare din partea Iranului, precum „urmează utilizarea unor arme nevăzute”, au generat îngrijorări internaționale.
Consiliul de Securitate al ONU a fost convocat de urgență, la cererea Rusiei și Chinei, pentru a dezbate conflictul armat din Orientul Mijlociu. Într-o declarație comună, cele două țări au cerut „oprirea imediată a agresiunii armate a Americii și Israelului”.
Și pe Aeroportul Dubai a ajuns o dronă iraniană sinucigașă, care a provocat panică.
