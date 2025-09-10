„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:

1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.”, spune Flavia Mihășan, potrivit Spynews.

Cu umor, asistenta de la Neatza dezvăluie și o realitate comună pentru multe femei: odată cu o nouă relație, apar și mici „obligații” legate de îngrijirea personală.

„2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.

3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.

4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am.”, a mai spus Flavia Mihășan.

Flavia Mihășan anunța anul trecut că ea și tatăl copiilor ei nu mai formează un cuplu. Se pare că după divorț aceasta și-a găsit liniștea și fericirea în brațele lui Andrei Ciobanu. Cei doi s-au afișat recent împreună, iar fanii au reacționat imediat.

Anunțul divorțului de Marius i-a luat prin surprindere pe fanii vedetei. Nimeni nu se aștepta la asta.

„Noi am fost destul de onești și le-am spus că mami și tati au hotărât să nu mai fie un cuplu. Le-am spus că ne iubim în continuare, însă diferit; nu mai suntem împreună ca un cuplu, dar suntem tot o familie. Ei au rămas cu această idee, tot de familie. Noi am făcut cum am putut mai bine, pentru că erau mult prea mici pentru a le explica detalii. Mi se pare că cel mai bun lucru pentru copii este să aibă doi părinți fericiți, chiar dacă nu sunt împreună, dar măcar nu nefericiți”, spunea atunci Flavia Mihășan, pentru Spynews.ro.

