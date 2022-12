Geanina Ilieș a cunoscut celebritatea în anul 2007 după ce a câștigat titlul de „Miss Fotomodel România”. Timp de 15 ani, Geanina Ilieș a prezentat știrile, apoi a fost concurentă la „Ferma vedetelor”. Vedeta a fost și gazda emisiunii „Gospodar fără pereche”, după ce Anamaria Prodan nu a mai vrut să prezinte show-ul de la PRO TV.

Ulterior, Geanina a prezentat „Hai să fim super”, la PRO TV Plus, unde a avut ca invitați foști sau actuali sportivi de top ai României. În acest an, fosta prezentatoare a decis să întrerupă contractul cu PRO TV și să se focuseze mai mult pe afacerile sale.

Totul a pornit din pasiune. „Am început printr-un hobby și mi-a plăcut foarte mult partea asta de beauty, am dezvoltat-o. Au trecut, iată, 8 ani, ce-i drept trebuie să îți și placă foarte mult ceea ce faci. Mulțumesc lui Dumnezeu că avem succes. Au fost perioade și perioade, la început am investit foarte mult.

Când lucrurile încep să meargă, iată că trebuie să reduci din cheltuieli, a fost o perioadă când chiar a trebuit să reducem din cheltuieli, perioada de lockdown și prin tot ce am trecut, însă tot timpul am ținut la oamenii mei, i-am ținut aproape de mine și cred că e cel mai important într-un business să-ți respecți angajații și oarecum să îți susții echipa, pentru că e ca o caracatiță, totul merge ca o roată și lucrurile merg foarte bine când suntem un tot unitar”, a explicat vedeta, care e singurul proprietar, nu are un partener de afaceri.

Recomandări Instituția care reglementează jocurile de noroc vrea să interzică anunțarea în reclame a valorii premiilor în bani și obiecte. Ce spun firmele de jocuri și pariuri

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Sunt singură. Eu centrez, eu dau cu capul, eu mă enervez, dar în ultima perioadă mai puțin, pentru că încerc să mă bucur și să stau cât mai relaxată. E viața asta destul de dură ca să ne mai enervăm, oricum toate lucrurile se rezolvă în viață”, a mai spus Geanina Ilieș pentru impact.ro.

Întrebată dacă duce dorul televiziunii, ea a dezvăluit: „În momentul acesta mă bucur de fiecare experiență și de fiecare lucru pe care îl fac.

Da, mi-e dor, oarecum, nu pot să zic că nu mi-e dor, e ceea ce îmi place, e marea mea dragoste televiziunea. Faptul că am făcut o pauză este pentru că mi-am dorit, am avut nevoie, când se va întâmpla acel lucru, cu siguranță voi anunța”, a încheiat ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro ȘOC! Reacția ULUITOARE a lui CTP pentru românii care boicotează firmele din Austria. E inimaginabil...

Viva.ro Roxana Blagu, ex-Trident, a reușit să-și vadă fiica după 8 ani, dar întâlnirea a fost de-a dreptul șocantă: 'Mi-a spus că ar trebui să-mi fie frică de ea. M-a filmat și mi-a zis...'

Observatornews.ro Mii de oameni s-au înghesuit la deschiderea Primark în România. Ce haine poți lua cu 20 lei

Știrileprotv.ro O femeie locuia cu copilul într-o casă cu 300 de șobolani. Ce au mai descoperit ulterior polițiștii | VIDEO

FANATIK.RO Un bărbat a murit după ce a fost mușcat de propria pisică, la patru ani distanță. Care este explicația

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 15 decembrie 2022. Leii au toate resursele necesare pentru a face față onorabil oricăror probleme, oricât de complicate ar fi

PUBLICITATE Astăzi de la ora 17.00 alătură-te live-ului nostru și primești reduceri!