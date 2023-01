Victoria Răileanu joacă în filmul românesc „Taximetriști”, care a început să fie difuzat în cinematografele din țară, alături de Monica Bârlădeanu. Actrița a fost foarte încântată de rolul pe care l-a primit și speră ca proiectul să fie unul de succes.

Recent, Victoria Răileanu a povestit întâmplarea de care a avut parte, în București, în urmă cu mai mulți ani, atunci când mergea cu taxiul. De ceva vreme, ea a renunțat să mai aleagă clasicul taxi, ci preferă alte companii de transport.

„Nu mai merg de ceva ani cu taxiul, am preferat Uberul mai mult în ultima perioadă. Mă gândeam că o să vină și întrebarea asta, nu m-a mai întrebat nimeni până acum (n.r.: râde). Stai să mă gândesc… În general, am observat că sunt foarte colorate cursele cu taxiul. Eu merg mai mult cu Uber sau Bolt. Șoferii de taxi sunt mai dispuși la conversație, față de șoferii de Bolt, care sunt mai respectuoși. În taxi, lumea e puțin mai colorată. Țin minte că eram în primii ani în București. Eu aveam accentul meu din Banat și am avut o cursă spre aeroport, aveam un avion. Eu eram atunci foarte tânără, mi-era și rușine să zic ceva.

„Asta pentru că băiețelul meu era nerăbdător”

Mi-au auzit accentul, că aveam accent de Banat, și m-a dus șoferul prin Pipera să îmi arate casa lui Becali, a nu știu cărui fotbalist. Îmi zicea: uite asta e casa nu știu cui, asta e casa lui cutărică… Însă cea mai nasoală întâmplare a fost într-un Uber. A fost un șofer, de-o vârstă cu mine, acum vreo 5-6 ani, mergeam spre Târgul de Crăciun, acolo, spre Piața Constituției.

Copilul era cu mine (n.r. – băiețelul ei, Carol), avea un an și jumătate, cam așa. Am făcut atunci, înainte de Crăciun, când traficul era infernal în Capitală, cu o jumătate de oră mai mult față de cât era prevăzut timpul cursei. Copilul meu, fiind foarte mic, nu avea răbdare, ca orice copil, îmi era greu să îl controlez. La finalul cursei, șoferul a băgat o viteză foarte mare să prindă ultimul semafor și mi-a zis: «Aș fi părinte mai bun decât tine». Asta pentru că băiețelul meu era nerăbdător. M-am simțit foarte prost, îți dai seama”, a spus Victoria Răileanu pentru Fanatik.

Victoria Răileanu, despre misoginism

Întrebată unde s-a lovit mai des de misoginism, în teatru sau în viața personală, actrița a răspuns: „În meseria mea, și chiar nu pot să mint, n-am avut problema asta. În viață, da, de foarte multe ori mi s-a întâmplat să aud sau să simt genul ăsta de energie că fiind femeie nu știu ce aș mai putea fi… Sau că sunt mamă singură și divorțată. Știu scandalurile recente din teatru, dar eu am fost păzită de asta. Empatizez enorm cu femeile care au trecut prin așa ceva. Din păcate, se vorbește prea puțin despre acest subiect, al supremației bărbatului. Înțeleg și jena multor femei în a vorbi deschis despre asta… Cred că subiectul ăsta, chiar dacă de multe ori nu transpare, e abordat cu asumare și responsabilitate în interiorul breslei. Noi, femeile, suntem oricum vulnerabile din naștere. Știu persoane cărora li s-au întâmplat lucruri. Susținere există, dar în spatele cortinei.”

