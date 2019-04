Lili Sandu se ține departe de apă din cauza unei traume din copilărie

Pasionată de călătorii, Lili Sandu și-a ales majoritatea destinațiilor de vacanță în locuri exotice, înconjurate de ape, așa că nimeni n-ar fi bănuit că, de fapt, ea nu știe să înoate și că se teme de apă. Chiar dacă are o sumedenie de imagini de pe plajă, Lili nu se scaldă și nici nu stă la soare, ci doar se bucură de peisaj și de briză.

„În ultimii ani, nu prea am mai fost atât de înnebunită după soare. Îmi place să stau la umbră, dar vreau să simt frumusețea aia de a sta la plajă, cu toate că mă așez sub o umbrelă, îmi place să simt briza și nisipul, să văd oamenii cum înoată. Eu neștiind să înot… Odată cu «Exatlonul», am învățat să înot un pic. Bine, e mult spus că am învățat să înot, este instinctul de supraviețuire”, ne-a povestit Lili, mărturisindu-ne că totul pornește de la o traumă din copilărie, când prieteni apropiați au fost luați de vâltoarea apei:

„M-am născut în Tulcea, dar părinților mei le-a fost frică să intru în contact cu apa foarte mult. Am avut colegi de școală care au murit înecați în Dunăre. În zona noastră sunt multe vârtejuri și chiar colegi la care am ținut s-au înecat. A fost traumă pentru mine și am zis că nu vreau să învăț, nu-mi trebuie apă, intram doar așa, să mă bălăcesc”.

Și-a învins teama la «Exatlon», dar numai parțial

Singura dată când Lili a reușit să-și învingă oarecum teama de apă a fost la „Exatlon”. „A trebuit să sar de la etajul 5, aterizare în 3 metri și jumătate în apă! Mi-am dat seama că organismul nostru și creierul nostru ne salvează în orice situație, trebuie doar să-l ascultăm și uite că am ieșit, am înotat cât am putut și am ieșit din apă cu brio. Mi-a mai pierit din teama aia de apă, a fost beneficic pentru mine”, a explicat ea.

Leo Iorga a primit vești bune, după două luni de tratament în Germania! Tumorile s-au micșorat și poate fi operat!

Citește mai multe despre lili sandu, inec și trips and tricks pe Libertatea.