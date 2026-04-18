Cine este Viviana Barna

Viviana Barna are 11 ani și vine din Timișoara. Deși practică dansul contemporan de doar doi ani, a reușit să obțină deja rezultate remarcabile.

Aseară, momentul ei a impresionat jurații de la ”Românii au talent”, care i-au acordat patru de DA.

Încă din copilărie, Viviana dansa acasă, iar mama ei a încercat să o înscrie la mai multe școli de dans din oraș. A fost refuzată de fiecare dată, până când a întâlnit-o pe Timeea Șerban, cea care i-a oferit șansa de a-și dezvolta pasiunea, potrivit protv.ro.

Pasiunea pentru dans și programul zilnic

De atunci, dansul a devenit o parte esențială din viața ei. Viviana petrece aproximativ patru ore pe zi în sala de antrenament, de luni până sâmbătă, duminica fiind singura zi liberă.

Pentru ea, dansul reprezintă o formă de exprimare a emoțiilor și sentimentelor, fiind activitatea căreia i-ar dedica tot timpul.

Rezultate și competiții

Viviana a participat la numeroase competiții, de unde s-a întors cu premii importante, majoritatea fiind locuri I. Acasă are un perete plin de medalii și trofee. Alături de grupa sa, a concurat în competiții organizate în Bistrița și Barcelona.

Momentul prezentat pe scena emisiunii a fost pregătit în doar două săptămâni.

Viviana provine dintr-o familie care o susține constant.

Mama este profesoară de economie, tatăl este agent imobiliar, iar sora sa, în vârstă de 15 ani, împărtășește pasiunea pentru sport, la fel ca tatăl.

Deși niciun membru al familiei nu este dansator, aceștia au însoțit-o la competiții și i-au fost alături în parcursul său. Pentru Viviana, participarea la Românii au talent reprezintă o oportunitate de a arăta evoluția din ultimii doi ani și de a-și exprima pasiunea pentru dans contemporan.

