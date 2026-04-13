Vacile au prezentat tulburări grave

Marc Schertenleib a vrut întotdeauna să facă lucrurile bine. În 2021, a construit un nou grajd pentru vacile sale, iar pe acoperiș a instalat un sistem de panouri solare. „Trebuie să facem ceva pentru climă”, explică el.

Însă șase luni mai târziu, animalele fermierului din Vulliens (VD) au început să se îmbolnăvească. În perioada fătării, vacile au prezentat tulburări grave: dificultăți respiratorii, probleme ale sângelui și un sistem imunitar extrem de slăbit.

Situația se agravează

Marc Schertenleib a reacționat imediat și a apelat la medicul veterinar. Acesta le-a administrat perfuzii, iar vacile au fost îngrijite zi și noapte. „Cheltuielile mele veterinare au fost de patru ori mai mari decât de obicei”. Cu toate acestea, situația abia dacă s-a îmbunătățit, iar organele animalelor au început să cedeze. „Am făcut tot ce mi-a stat în putință”.

Marc Schertenleib a mers la o clinică din Berna, solicitând analize pentru hrană și sânge. „În hrană existau suficiente oligoelemente, dar acestea nu ajungeau în sânge”. Începe atunci o căutare a cauzelor, lungă și complexă, care ajunge până la Palatul Federal.

„Problema este foarte perfidă”

Marc Schertenleib – crescător premiat din Elveția – este deznădăjduit. „Serviciile veterinare știau că nu sunt un crescător slab”. Însă timpul trece rapid: acesta pierde peste 300 de bovine, ceea ce reprezintă o pagubă de trei milioane de franci (peste 3,2 milioane de euro) „Problema este foarte perfidă”, spune fermierul.

El caută cauza și obține o primă ipoteză: „curentul vagabond”. Dacă fermierul folosește o instalație solară sau alte aparate electrice, cum ar fi aparatul de muls, o parte din curent poate circula involuntar prin grajd, nu prin cabluri, ci, de exemplu, prin structura clădirii. Acest lucru poate genera tensiuni parazite.

În grajdurile unde animalele stau pe podele umede, acestea intră în contact cu elemente metalice. Astfel, pot apărea probleme de sănătate.

Dificil de detectat

În regulă generală, curenții vagabonzi nu sunt perceptibili pentru oameni – însă sunt pentru vaci, explică Markus Rombach de la Agridea, platforma elvețiană de referință pentru agricultură. Motivul? „O vacă de lapte cântărește aproximativ 700 de kilograme și stă pe patru picioare, prin urmare rezistența sa este mai mică decât cea a unei persoane de 70 de kilograme care poartă cizme de cauciuc”.

Însă nu este deloc simplu să detectezi acești curenți într-un grajd, subliniază el. „Simptomele seamănă cu cele ale unor boli cunoscute. Curenții vagabonzi nu se văd. Doar măsurători complexe permit identificarea lor”.

Riscul apariției curenților vagabonzi poate crește în special atunci când instalațiile electrice, precum panourile solare, sunt complexe, au fost modificate recent sau sunt nou instalate. Împreună cu echipa sa, Markus Rombach a pus bazele unei platforme menite să îi ajute pe agricultori. „O planificare corectă și un control riguros al instalațiilor permit reducerea riscurilor”.

Nu există întotdeauna o soluție

Totuși, nu există nicio garanție. Odată ce curentul vagabond este prezent, remedierea devine adesea complexă, deoarece nu este întotdeauna posibil să se identifice clar cauza. Și chiar și atunci când este cunoscută, nu este întotdeauna posibil să fie eliminată.

„În cazul instalațiilor fotovoltaice este dificil de izolat o singură eroare”, explică Markus Rombach. „Însă dacă instalația este realizată corect și bine împământată, în general nu pune probleme”.

Intervenție depusă la Palatul Federal

Fermierul a reacționat rapid: a revenit la utilizarea vechiului său grajd. Aproximativ 90 de vaci trăiesc acolo astăzi, la care se adaugă alte animale plasate în exploatații externe. Totul decurge fără nicio problemă. Marc Schertenleib suspectează că instalația solară este sursa curentului vagabond și a înființat Fundația Henny pentru a ajuta și alte persoane aflate în aceeași situație.

Consilierul național UDC Jacques Nicolet a depus o interpelare bazată pe acest caz și propune un moratoriu temporar asupra instalării panourilor solare pe grajduri, până la clarificarea cauzelor acestui fenomen.

Președintele Verzilor Liberali (PVL), Jürg Grossen, consideră această idee ca fiind exagerată: „Curenții vagabonzi nu au nicio legătură specifică cu panourile solare. Aceștia pot apărea oriunde sunt instalate aparate electrice, cum ar fi aparatele de muls”. Esențială rămâne instalarea corectă, subliniază Jürg Grossen, care este totodată și președintele asociației profesionale a industriei solare.

Ce sunt curenții vagabonzi

Curenții vagabonzi sunt fluxuri de electricitate care „evadează” din circuitul electric normal și circulă prin locuri neprevăzute, cum ar fi solul, structurile metalice ale clădirilor sau conductele de apă.

Acești curenți au adesea o tensiune foarte mică (sub 10 V), motiv pentru care un om care poartă cizme de cauciuc sau care are pielea mai uscată nu simte nimic. Însă pentru animale, situația este dramatică.

