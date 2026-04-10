Doi ani de închisoare pentru un jaf spectaculos

Un bărbat a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare după ce a sustras o geantă ce conținea bunuri de lux. Printre obiecte se numără un ou Fabergé și un ceas de colecție, relatează Metro.

Jaful a avut loc în centrul Londrei. Pe data de 7 noiembrie 2024, Enzo Conticello, de 29 de ani, a sustras o geantă Givenchy aparținând lui Rosie Dawson. Incidentul a avut loc în timp ce victima se afla în zona special amenajată pentru fumat a unui pub local.

În geanta care valorează aproape 2.000 de euro se aflau un ou Fabergé încrustat cu smaralde și un ceas Fabergé aparținând angajatorilor lui Dawson, Craft Irish Whiskey Company, precum și un laptop Apple în valoare de 1.700 de euro, căști Apple AirPods, un voucher la un magazin în valoare de 350 de lire (400 de euro), chei, trei carduri bancare ale lui Dawson, produse de machiaj în valoare de 230 de euro, un portcard Mulberry de 170 de euro și 20 de lire în numerar.

A făcut în instanță o mărturie șocantă

Hoțul a făcut în instanță o mărturie șocantă. Enzo Conticello a declarat joi că a acționat din dorința de a obține „bani ușori”. Acesta a recunoscut în fața tribunalului că a dat geanta, în care se aflau oul Fabergé și ceasul de lux, la schimb pentru o doză de droguri, fără a le cunoaște valoarea reală.

La audierea din februarie, Conticello, cunoscut și sub numele de Hakin Boudjenoune, cetățean algerian, a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare de fraudă prin reprezentare falsă și o acuzație de furt.

Conticello a fost identificat după ce a încercat să folosească cardurile bancare ale victimei într-un magazin din proximitate, la doar câteva minute de la furt. Ca urmare a faptelor sale, bărbatul a primit joi o sentință de doi ani și trei luni de închisoare.

Averea nu a fost recuperată

Detectivii sunt încă pe urmele obiectelor de lux sustrase: un ou Fabergé verde cu auriu, de doar 10 cm înălțime, și un ceas din aur roz cu curea maro. Cele două piese sunt cu atât mai valoroase cu cât au fost produse ca set, într-o ediție strict limitată de către Casa Fabergé.

În 2024, un set similar a fost scos la licitație împreună cu o sticlă rară de whisky pentru 2,8 milioane de dolari.

La audiere, procurorul Julian Winship a declarat: „Pe 7 noiembrie 2024, cu puțin înainte de ora 22:00, doamna Dawson a mers la pubul Dog and Duck din Soho. Ea se afla în afara localului, în zona desemnată pentru fumat, și-a pus geanta pe jos între picioare, iar câteva minute mai târziu a observat că aceasta dispăruse”.

Instanța a aflat că Dawson avea obiectele Fabergé în geantă după ce le dusese anterior în acea seară pentru a fi expuse la un eveniment al companiei.

Winship a spus că hoțul „dorea să obțină bani ușor”, iar procurorii acceptă că acesta nu intenționa să fure oul Fabergé și ceasul aferent.

Asiguratorii au plătit 106.700 de lire companiei pentru pierdere, însă procurorul a precizat că în lume există doar șapte seturi Fabergé care conțin un ou cu bijuterii, ceas și trabucuri.

Trei dintre acestea au fost vândute pentru sume cuprinse între două și trei milioane de dolari, iar compania țintea la sume similare pentru celelalte patru seturi.

„Avea o dependență de cocaină”

Avocata lui Conticello, Katie Porter-Windley, a declarat că acesta lucrase anterior ca bucătar, dar și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei de Covid și a dezvoltat o dependență de cocaină.

„În noaptea respectivă, a fost un moment de oportunitate de care a profitat, iar el regretă sincer comportamentul său”, a spus ea. „A dat geanta cuiva pentru droguri. La acel moment avea o dependență de cocaină”.

Deși reușise să dispară după jaful din Londra, Enzo Conticello a fost arestat în noiembrie 2025 în Belfast, pentru o altă serie de furturi. Investigațiile ulterioare au făcut legătura între el și fapta comisă cu un an în urmă, în 2024, când furase oul Fabergé.

Instanța a aflat că oul și ceasul Fabergé nu au fost recuperate, iar Winship a declarat că nu vor fi inițiate proceduri de confiscare sau compensare din partea lui Conticello.

„Mi se pare puțin probabil ca inculpatul să fie o persoană cu resurse care să poată satisface aceste demersuri legale”, a spus procurorul.

Avocata Porter-Windley a declarat că Enzo Conticello nu și-a dat seama cât de valoroase erau obiectele furate.

Când judecătorul a remarcat că oul este „cu adevărat extraordinar”, având un smarald în exterior, avocata a răspuns: „Este atât de neobișnuit încât nu ar fi știut din prima dacă este sau nu de mare valoare”.

Vândut pentru un preț record

Un ou Fabergé de colecție, decorat cu bijuterii, care a aparținut mamei ultimului țar al Rusiei, a fost vândut la Londra, în decembrie 2025, pentru suma de 22,9 milioane de lire sterline, aproape 26 de milioane de euro. Licitația a avut loc la Christies, iar prețul a stabilit un nou record.

