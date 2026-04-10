Doi ani de închisoare pentru un jaf spectaculos

Un bărbat a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare după ce a sustras o geantă ce conținea bunuri de lux. Printre obiecte se numără un ou Fabergé și un ceas de colecție, relatează Metro.

Jaful a avut loc în centrul Londrei. Pe data de 7 noiembrie 2024, Enzo Conticello, de 29 de ani, a sustras o geantă Givenchy aparținând lui Rosie Dawson. Incidentul a avut loc în timp ce victima se afla în zona special amenajată pentru fumat a unui pub local.

În geanta care valorează aproape 2.000 de euro se aflau un ou Fabergé încrustat cu smaralde și un ceas Fabergé aparținând angajatorilor lui Dawson, Craft Irish Whiskey Company, precum și un laptop Apple în valoare de 1.700 de euro, căști Apple AirPods, un voucher la un magazin în valoare de 350 de lire (400 de euro), chei, trei carduri bancare ale lui Dawson, produse de machiaj în valoare de 230 de euro, un portcard Mulberry de 170 de euro și 20 de lire în numerar.

A făcut în instanță o mărturie șocantă

Hoțul a făcut în instanță o mărturie șocantă. Enzo Conticello a declarat joi că a acționat din dorința de a obține „bani ușori”. Acesta a recunoscut în fața tribunalului că a dat geanta, în care se aflau oul Fabergé și ceasul de lux, la schimb pentru o doză de droguri, fără a le cunoaște valoarea reală.

La audierea din februarie, Conticello, cunoscut și sub numele de Hakin Boudjenoune, cetățean algerian, a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare de fraudă prin reprezentare falsă și o acuzație de furt.

Conticello a fost identificat după ce a încercat să folosească cardurile bancare ale victimei într-un magazin din proximitate, la doar câteva minute de la furt. Ca urmare a faptelor sale, bărbatul a primit joi o sentință de doi ani și trei luni de închisoare.

Averea nu a fost recuperată

Detectivii sunt încă pe urmele obiectelor de lux sustrase: un ou Fabergé verde cu auriu, de doar 10 cm înălțime, și un ceas din aur roz cu curea maro. Cele două piese sunt cu atât mai valoroase cu cât au fost produse ca set, într-o ediție strict limitată de către Casa Fabergé.

În 2024, un set similar a fost scos la licitație împreună cu o sticlă rară de whisky pentru 2,8 milioane de dolari.

La audiere, procurorul Julian Winship a declarat: „Pe 7 noiembrie 2024, cu puțin înainte de ora 22:00, doamna Dawson a mers la pubul Dog and Duck din Soho. Ea se afla în afara localului, în zona desemnată pentru fumat, și-a pus geanta pe jos între picioare, iar câteva minute mai târziu a observat că aceasta dispăruse”.

Instanța a aflat că Dawson avea obiectele Fabergé în geantă după ce le dusese anterior în acea seară pentru a fi expuse la un eveniment al companiei.

Winship a spus că hoțul „dorea să obțină bani ușor”, iar procurorii acceptă că acesta nu intenționa să fure oul Fabergé și ceasul aferent.

Asiguratorii au plătit 106.700 de lire companiei pentru pierdere, însă procurorul a precizat că în lume există doar șapte seturi Fabergé care conțin un ou cu bijuterii, ceas și trabucuri.

Trei dintre acestea au fost vândute pentru sume cuprinse între două și trei milioane de dolari, iar compania țintea la sume similare pentru celelalte patru seturi.

„Avea o dependență de cocaină”

Avocata lui Conticello, Katie Porter-Windley, a declarat că acesta lucrase anterior ca bucătar, dar și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei de Covid și a dezvoltat o dependență de cocaină.

„În noaptea respectivă, a fost un moment de oportunitate de care a profitat, iar el regretă sincer comportamentul său”, a spus ea. „A dat geanta cuiva pentru droguri. La acel moment avea o dependență de cocaină”.

Deși reușise să dispară după jaful din Londra, Enzo Conticello a fost arestat în noiembrie 2025 în Belfast, pentru o altă serie de furturi. Investigațiile ulterioare au făcut legătura între el și fapta comisă cu un an în urmă, în 2024, când furase oul Fabergé.

Instanța a aflat că oul și ceasul Fabergé nu au fost recuperate, iar Winship a declarat că nu vor fi inițiate proceduri de confiscare sau compensare din partea lui Conticello.

„Mi se pare puțin probabil ca inculpatul să fie o persoană cu resurse care să poată satisface aceste demersuri legale”, a spus procurorul.

Avocata Porter-Windley a declarat că Enzo Conticello nu și-a dat seama cât de valoroase erau obiectele furate.

Când judecătorul a remarcat că oul este „cu adevărat extraordinar”, având un smarald în exterior, avocata a răspuns: „Este atât de neobișnuit încât nu ar fi știut din prima dacă este sau nu de mare valoare”.

Vândut pentru un preț record

Un ou Fabergé de colecție, decorat cu bijuterii, care a aparținut mamei ultimului țar al Rusiei, a fost vândut la Londra, în decembrie 2025, pentru suma de 22,9 milioane de lire sterline, aproape 26 de milioane de euro. Licitația a avut loc la Christies, iar prețul a stabilit un nou record.

Un bărbat din Noua Zeelandă a fost inculpat pentru furt după ce, potrivit acuzațiilor, a sustras un medalion împodobit cu diamante într-un mod cu totul neobișnuit, adică înghițindu-l, potrivit BBC.

Prada înghițită – un medalion Fabergé în formă de ou, evaluat la 19.300 de dolari – nu a fost încă recuperată, au declarat polițiștii pentru presa locală.


Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Libertateapentrufemei.ro
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Prețul benzinei și al motorinei a scăzut vineri, 10 aprilie 2026
Știri România 09:11
Prețul benzinei și al motorinei a scăzut vineri, 10 aprilie 2026
Harta stresului în Europa: țările cu cei mai epuizați angajați. Cât de implicați sunt muncitorii români la locul de muncă
Știri România 08:11
Harta stresului în Europa: țările cu cei mai epuizați angajați. Cât de implicați sunt muncitorii români la locul de muncă
Parteneri
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Adevarul.ro
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Povestea pe care Mircea Lucescu n-a spus-o niciodată. Ce a făcut la Revoluție: „Lasă capul, se trage!”
Fanatik.ro
Povestea pe care Mircea Lucescu n-a spus-o niciodată. Ce a făcut la Revoluție: „Lasă capul, se trage!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Tradiția de la care nu se abate Pepe în Vinerea Mare. Ce preparat nu-i lipsește artistului de pe masa de Paște
Exclusiv
Stiri Mondene 08:45
Tradiția de la care nu se abate Pepe în Vinerea Mare. Ce preparat nu-i lipsește artistului de pe masa de Paște
Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
Stiri Mondene 09 apr.
Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
ObservatorNews.ro
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax.ro
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Wowbiz.ro
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit