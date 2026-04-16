Ideea a pornit inițial ca o glumă de 1 aprilie, dar reacția publicului a fost atât de pozitivă încât compania a decis să o transforme în realitate.

Acadea cu gust de chiftele Foto: Ikea

Noul produs combină unul dintre cele mai cunoscute preparate IKEA cu un format complet neașteptat.

Pe site-ul oficial, compania descrie produsul astfel: „Da, acadeaua cu aromă de chiftele este reală. IKEA și Chupa Chups lansează o acadea reală, în ediție limitată, inspirată de chiftele. Combinând un clasic suedez îndrăgit cu creativitatea jucăușă Chupa Chups, acest produs neașteptat aduce o interpretare distractivă a unor arome familiare și da, este complet vegan.”

Reprezentanții companiei spun că produsul este o modalitate de a celebra creativitatea și legătura cu clienții.

„Pe 1 aprilie, am invitat oamenii să-și imagineze o acadea cu gust de chiftele suedeze de la Ikea. Deoarece această idee a fost primită cu atâta entuziasm, a trebuit pur și simplu să facem ceva cu ea”, a declarat Javier Quiñones, director comercial în cadrul Ingka Group.

Deocamdată, produsul nu va fi disponibil în România, dar nici în alte piețe precum Suedia, Japonia, India, Serbia și Slovenia.

În total, un milion de acadele vor fi produse și distribuite magazinelor IKEA din întreaga lume. Produsul nu va fi de vânzare, ci va fi distribuit gratuit, în iunie în magazinele Ikea.

„Împreună cu Chupa Chups, dăm acum viață unei versiuni jucăușe a acelei idei. Este o modalitate distractivă de a ne celebra dragostea pentru mâncare și de a arăta că chiar și o simplă glumă poate deveni realitate”, spune Javier Quiñones, director comercial la Ingka Group, care operează IKEA în 32 de țări.

Chiftelele suedeze sunt unul dintre cele mai populare produse din restaurantele IKEA din întreaga lume, fiind parte importantă din experiența de cumpărare oferită clienților.

Un studiu arată că jumătate dintre oameni au recunoscut că au poftă de ceva dulce, 29% dintre oameni se bucură să exploreze alimente și bucătării noi, în timp ce 40% spun că sunt atrași în special de alimentele legate de amintirile din copilărie și de nostalgie.

Ikea operează în prezent trei magazine în România, în București și Timișoara, și pregătește deschiderea unui nou magazin la Iași, continuând extinderea pe piața locală.