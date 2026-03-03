Importanța unui mic dejun echilibrat

Dimineața, corpul nostru are nevoie de combustibil după orele de repaus. Când sărim peste micul dejun sau optăm pentru alimente sărace în nutrienți, ne expunem riscului unor pofte alimentare intense pe parcursul zilei. „Un mic dejun echilibrat oferă energie și reduce nevoia de gustări dulci sau sărate între mese”, notează publicația elvețiană Blick, parte a Ringier Media International.

Proteinele – cheia unui start energic

Specialiștii recomandă să includem proteine în micul dejun. Ouăle sunt o alegere ideală, fiind bogate în vitamine, minerale și proteine. Produsele lactate, cum ar fi iaurtul sau brânza, alături de alternativele pe bază de soia, sunt alte surse excelente de proteine.

Carbohidrați complecși pentru sațietate

Carbohidrații complecși, precum pâinea integrală sau fulgii de ovăz, sunt esențiali. Aceștia eliberează glucoza în sânge treptat, prelungind senzația de sațietate și prevenind atacurile de foame. Alegerea carbohidraților complecși este o strategie eficientă pentru a evita poftele alimentare excesive.

Grăsimi sănătoase pentru un metabolism stabil

Grăsimile sunt o componentă frecventă a alimentelor consumate dimineața, dar calitatea acestora contează. Se recomandă grăsimile nesaturate, care au efecte antiinflamatorii și reduc riscul bolilor cardiovasculare.

Nucile, semințele de floarea-soarelui sau avocado sunt surse excelente de grăsimi sănătoase. Grăsimile polinesaturate, întâlnite în pești precum macroul sau heringul, sunt mai dificil de integrat în micul dejun tradițional.

Regula celor patru componente

Conform Societății Germane pentru Nutriție (DGE), un mic dejun complet ar trebui să conțină:

un produs cerealier, cum ar fi pâinea sau musli (ideal integral);

un produs lactat, cum ar fi iaurtul sau brânza;

fructe sau legume crude;

o băutură, precum ceaiul, cafeaua sau apa.

Respectarea acestor patru componente asigură energia necesară pentru ziua ce urmează.

Greșeli de evitat la micul dejun

Printre cele mai comune erori se numără:

Ora târzie: Este indicat să luăm micul dejun cât mai devreme, pentru a stimula metabolismul;

Deficitul de proteine: Lipsa acestora poate duce la senzația de foame mai rapid;

Excesul de zahăr: Pancakes cu sirop de arțar sau vafe cu zahăr pudră sunt tentante, dar conțin cantități mari de zahăr nesănătos.

De asemenea, băuturile aparent inofensive, precum latte macchiato, pot fi surprinzător de calorice.

Cei care doresc să slăbească ar trebui să opteze pentru cafea neagră sau să verifice conținutul de zahăr al smoothie-urilor și sucurilor de fructe. Adoptarea unui mic dejun sănătos nu este doar o alegere alimentară, ci o investiție în sănătatea pe termen lung.