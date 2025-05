Andrei Ujică, regizorul Autobiografiei lui Nicolae Ceaușescu, va primi Premiul de Excelență la TIFF.24

Andrei Ujică a emigrat în Germania la începutul anilor ‘80

Până la momentul emigrării sale în Germania, la începutul anilor ‘80, Andrei Ujică a publicat versuri, eseuri și proză. Alături de Șerban Foarță, Ujică este și autorul unor texte ale formației Phoenix.

Debutul său în cinema, Videogramele unei revoluții (realizat în colaborare cu artistul german Harun Farocki în 1991), este realizat aproape exclusiv din materiale de arhivă și reprezintă începutul unei trilogii despre sfârșitul comunismului. Filmul reconstituie, prin imaginile oficiale și cele filmate de amatori, revoluția din decembrie 1989 care a dus la căderea regimului Ceaușescu.

Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu – un film de montaj cu peste o mie de ore de material de arhivă Ceaușescu

Out of the Present (1995) documentează colapsul Uniunii Sovietice din perspectiva cosmonautului Serghei Krikalev, aflat pe stația spațială MIR în timp ce pe Pământ URSS înceta să mai existe, iar Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010) este un film de montaj impresionant, realizat cu contribuția esențială a Danei Bunescu și asamblat din peste o mie de ore de material de arhivă cu Nicolae Ceaușescu, care acoperă 25 de ani din viața acestuia, din momentul în care a ajuns la conducerea României și până a fost executat.

De la Ceaușescu la concertul extraordinar al trupei Beatles

În 2024, Andrei Ujică a revenit cu TWST – Things We Said Today, cel mai personal proiect cinematografic al său, un film hibrid la care a lucrat peste 10 ani alături de aceeași Dana Bunescu și care a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneția.

Aici, cineastul combină imaginile de arhivă cu animații și efecte vizuale, pentru a recrea, ca un fel de capsulă a timpului, weekendul 13-15 august 1965, când trupa The Beatles a susținut iconicul concert de pe Shea Stadium, în New York. Experiența e narată din perspectiva a doi adolescenți.

Regizorul a mărturisit că unul dintre visurile sale, încă din liceu, a fost să facă un film american și să lucreze cu o mare trupă pop și că, 50 de ani mai târziu, i-a și ieșit: „Cum le-am spus tinerilor actori newyorkezi ale cǎror voci le-am înregistrat pentru film, nu contează cât durează să-ți împlinești un vis, principalul e să reușești înainte să-l uiți.”

Programul complet al TIFF.24 va fi anunțat în curând și va include peste 200 de filme, cine-concerte și evenimente.

