Apa sărată influențează tensiunea arterială globală

Milioane de oameni ar putea fi expuși riscului hipertensiunii din cauza salinității crescute a apei potabile, în special în regiunile de coastă, precizează profesorul Rajiv Chowdhury, de la Universitatea Internațională din Florida, într-un material publicat de el în The Conversation.

În urma cercetărilor sale, acesta a observat că pe măsură ce nivelul mării continuă să crească, apa sărată pătrunde în rezervele de apă dulce, contaminând resursele naturale de apă potabilă. Acest fenomen afectează mai ales zonele de coastă, unde trăiesc peste trei miliarde de oameni, mulți dintre aceștia în țări cu venituri mici și medii, unde apa subterană este principala sursă de apă potabilă.

În aceste regiuni, oamenii pot consuma sodiu din apă fără să-și dea seama, deoarece gustul sărat nu este întotdeauna perceptibil.

Legătura dintre salinitatea apei și hipertensiunea arterială

„Persoanele expuse la apă potabilă mai sărată tind să aibă o tensiune arterială semnificativ mai mare și un risc mai mare de hipertensiune”, explică profesorul de sănătate globală Rajiv Chowdhury.

Acesta, împreună cu echipa sa, a realizat o analiză sistematică a 27 de studii internaționale, care au implicat peste 74.000 de participanți din țări precum SUA, Australia, Israel, Bangladesh, Vietnam și Kenya. Rezultatele au arătat că persoanele care consumă apă cu un nivel ridicat de sodiu prezintă o tensiune arterială sistolică cu 3,22 milimetri de coloană de mercur (mmHg) mai mare și o tensiune arterială diastolică cu 2,82 mmHg mai mare, comparativ cu cele care consumă apă mai puțin sărată.

În plus, riscul de hipertensiune crește cu 26% în rândul celor care beau apă cu salinitate ridicată, efectul fiind cel mai puternic în zonele de coastă.

Impactul factorilor de mediu asupra sănătății

Aceste creșteri aparent mici la nivel individual pot avea consecințe majore la nivelul populațiilor mari. De exemplu, riscurile asociate consumului de apă sărată sunt comparabile cu cele generate de un stil de viață sedentar, care poate crește riscul de hipertensiune cu 15-25%.

Cu toate acestea, eforturile de prevenire a hipertensiunii s-au concentrat mai mult pe factori precum dieta și exercițiile fizice, în timp ce factorii de mediu, precum calitatea apei potabile, au fost adesea trecuți cu vederea.

„Constatările noastre subliniază importanța luării în considerare a expunerilor de mediu alături de comportamentele individuale atunci când se abordează factorii de risc pentru hipertensiune arterială”, adaugă profesorul Chowdhury.

O problemă ignorată de OMS

Profesorul subliniază că, în mod surprinzător, Organizația Mondială a Sănătății nu a stabilit încă un standard de sănătate pentru nivelurile de sodiu din apa potabilă. În prezent, majoritatea aportului de sodiu provine din alimente, dar în zonele unde apa este extrem de sărată, aceasta devine o sursă semnificativă de sare pentru organism.

„Trebuie să înțelegem mai bine ce niveluri de salinitate sunt dăunătoare pentru sănătate”, subliniază Chowdhury.

Pentru a preveni riscurile asociate consumului de apă sărată, specialiștii recomandă monitorizarea calității apei potabile și reducerea aportului total de sodiu din alimentație.

