O greșeală simplă, consecințe majore

Totul a început în urmă cu câțiva ani, când autoritățile germane au decis lărgirea autostrăzii de la 4 la 6 benzi. Proiectul a inclus și turnarea unui nou strat de asfalt, însă inginerii au omis un detaliu esențial: grosimea acestuia și impactul asupra gabaritului podului existent.

Înainte de lucrări, podul avea o înălțime de 4,69 metri deasupra carosabilului. După modernizare, această distanță a scăzut sub limita minimă legală, fără ca proiectul să prevadă ajustarea construcției.

Standardele actuale din Germania impun un gabarit de cel puțin 4,70 metri pentru astfel de poduri, tocmai pentru a evita incidentele.

Accidentul care a scos problema la iveală

Eroarea a devenit evidentă în 2024, când un camion a lovit podul de pe autostrada A7 din Germania și a rămas blocat sub acesta. Incidentul a dus la verificări suplimentare, iar inspectorii au confirmat că structura nu respectă normele.

Pentru a rezolva temporar situația, podul a fost ridicat cu aproximativ 20 de centimetri, prin montarea unor elemente metalice suplimentare.

Soluția a funcționat doar pe jumătate: traficul de pe autostradă a devenit sigur, însă podul nu a mai putut fi folosit deloc de vehiculele care îl traversau.

Fermierii, afectați direct

Podul era utilizat în principal de fermierii locali, care traversau autostrada cu tractoare și utilaje agricole.

După modificări, acesta a devenit impracticabil, iar oamenii au fost nevoiți să folosească rute ocolitoare mult mai lungi.

De atunci, structura a rămas închisă circulației.

Autoritățile au decis în final demolarea completă a podului. Lucrările vor avea loc între 24 și 27 aprilie 2026, perioadă în care autostrada Autobahn A7 va fi complet închisă pe segmentul afectat.

Operațiunea este estimată să dureze între trei și patru zile.

Un nou pod, abia în 2027

Construcția unui nou pod este programată să înceapă în august 2026, iar finalizarea este estimată pentru 2027. Până atunci, zona va fi afectată de restricții de circulație.

Cazul scoate în evidență cum o eroare aparent minoră de proiectare poate genera costuri uriașe și blocaje majore de infrastructură, chiar și într-o țară recunoscută pentru standardele sale ridicate în construcții, cum e Germania.

În schimb, inginerii elvețieni au planificat un an instalarea unui pod de 60 de tone și l-au montat în doar câteva ore, fără să blocheze autostrada.

