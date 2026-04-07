Un an de calcule pentru o noapte de muncă perfectă

Este un exemplu clar al modului în care elvețienii preferă să investească masiv în pregătire, pentru a evita blocaje, întârzieri sau improvizații în timpul lucrărilor.

Podul metalic instalat cântărește 60 de tone, are o lungime de 47 de metri și a fost amplasat peste autostrada A41, în zona Rotkreuz. Lucrarea nu a fost una simplă, pentru că structura include și conducte pentru un sistem de încălzire centralizată, ceea ce a impus o precizie extremă la montaj.

Linii electrice și spațiu limitat, cu repetiții ca la teatru

Operațiunea a fost complicată și de prezența unor linii electrice de înaltă tensiune, aflate foarte aproape de locul instalării. Macaralele nu puteau opera liber, iar liniile nu au putut fi oprite complet, deoarece alimentează sudul Elveției și rețeaua feroviară.

Această limitare a făcut ca fiecare mișcare să fie calculată la milimetru, fără loc de eroare. Întreaga operațiune a fost coordonată de Jörg Hodel, șeful companiei de macarale Hodel SHLK AG. Acesta a construit o dioramă detaliată a șantierului, la scară 1:50, unde au fost reproduse inclusiv liniile electrice.

Pe baza acestei machete, echipa a stabilit metoda optimă de lucru, folosind un sistem complex cu nouă macarale. Fiecare pas a fost repetat și testat înainte de execuția reală.

În plus, echipa a făcut o repetiție generală completă la sediul companiei, unde podul a fost asamblat și montat pe suporturi identice cu cele din teren. După test, structura a fost demontată în trei module și pregătită pentru transport.

Patru nopți de muncă și montaj în doar câteva ore

Operațiunea din teren a fost împărțită în mai multe etape, desfășurate pe parcursul a patru nopți. În primele două nopți, podul a fost asamblat pe un alt pod din apropiere, fără a afecta traficul de pe autostradă. În a treia noapte, echipa a pregătit poziționarea finală și echipamentele necesare.

Autostrada a fost închisă doar în a patra noapte, pentru un interval minim stabilit de autorități, când două macarale uriașe au fost poziționate de o parte și de alta a autostrăzii. Doar pregătirea lor a durat aproximativ o oră.

Dimineața, autostrada era perfect funcțională

Apoi a început montajul propriu-zis. Pentru că toate punctele de prindere fuseseră calculate în detaliu, instalarea a decurs rapid și fără probleme.

„Ca un ceas elvețian”, au spus chiar inginerii implicați în proiect și în doar câteva ore podul era deja montat, iar utilajele au fost retrase înainte de dimineață.

Până la reluarea traficului, autostrada a fost redeschisă complet, fără urme ale lucrărilor din noaptea precedentă. Un an de planificare s-a tradus în doar 5-6 ore de muncă în teren.

Inginerii elvețieni susțin că această abordare este nu doar mai sigură, ci și mai eficientă din punct de vedere financiar. Ei folosesc formule care calculează costul blocării unei autostrăzi, iar concluzia este clară: e mai ieftin să planifici mult și să lucrezi rapid, decât invers.

