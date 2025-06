O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul”

Cât costă o vacanță de familie în Thassos, în 2025

Postarea de pe Facebook a devenit rapid virală în grupurile de călătorii, semnalând creșterea accelerată a prețurilor pentru vacanțele în Grecia.

Potrivit calculelor făcute de cei doi părinți (cu un copil), vacanța din 2025 i-a costat aproximativ 3500 euro, adică 350 euro/zi. Costurile includ: cazare, transport, mese, băuturi, activități, consumabile și chiar… cola de la barul feribotului.

„Adăugăm și feribotul 80 de euro (35 euro x 2, și am luat și 2 cola reci de la bar) + taxa de stațiune 100 euro + factura de la beach barul hotelului 120 euro. FINAL : 3500 euro +- (350 euro/zi)”, au scris turiștii români pe Facebook.

Bugetul pe zile pentru doi adulți și un copil, în Thassos, iunie 2025:

„Benzina 1600 km x 6 litri/100 km = 96 litri x 1.7 euro = 163 euro

Vigneta BG = 15 euro

Asigurări călătorie: 50 euro

Cazare cu demipensiune și plajă privată, piscine, 4* : 2200 euro

Prânz și consumație plaje 5 zile, alte plaje decât a hotelului: 5 x 50 euro = 250 euro

Apă magazin, crema plajă, sucuri magazin, ronțăieli: 100 euro

Băuturi hotel, seara la cină: 150 euro

Măști scuba: 70 euro

Costum baie nou pt sotie: 50 euro

Maruntisuri și autostrada: 50 euro

Total: 3190euro (320 euro pe zi de Thassos)”, se arată în postarea de pe Facebook.

Postarea a strâns sute de comentarii – Foto: Captură Facebook

„Se poate și mai ieftin”

În bugetul pentru vacanța în Grecia au fost trecute și alte cheltuieli neprevăzute, precum masca de scuba diving sau suvenirurile.

„Se poate și mai ieftin dacă se dorește!”, a conchis autorul postării.

Postarea a stârnit un val de comentarii, unii lăudând transparența și organizarea, alții spunând că se pot găsi și variante mai ieftine de vacanțe.

„Foarte mult pt Thasos, părerea mea. Probabil acum 3 ani era efectiv la 50% costul.”, a scris cineva.

„Și acasă dacă stai tot e mai scump ca în anii trecuți!”, a scris altcineva.

„Anul trecut la Românica am cheltuit 11000 de lei DOAR pe mâncare și șezlonguri și draci laci. Deci fără cazare, fără combustibil calculat, etc. Venus. În România, nu mancam cina și pranz cu 100 de euro 4 persoane 4 zile nici dacă bem doar apă… în schimb, în Grecia atat am cheltuit. Și aici includem (din păcate) chiar și ceva mâncare RĂMASĂ și nemâncată.”, a scris un alt internaut.

Altcineva a dat exemplu un hotel din Venus, România: „Aprox 3670 euro….vi se mai pare mult în Thassos?”, a întrebat bărbatul.

„La banii ăștia făceați 10 zile de vis în Sardinia, lejer cu avionul și mașină închiriată. Dar na, gusturile nu se discută.”, a comentat altcineva.

„Foarte scump. Am fost de câteva ori (nu Thassos), dar s-a scumpit în ultimii ani serios. Nu-i vorba, acasă e și mai scump uneori.”, scrie o altă persoană.

„La Mamaia 4 zile maxim de banii ăștia !!”, spune alt comentariu.