O boală tăcută și subestimată

Steatoza hepatică, cunoscută în terminologia medicală drept MASLD („Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease” – Boala hepatică steatotică asociată cu disfuncția metabolică), este deseori diagnosticată prea târziu, deoarece simptomele timpurii sunt adesea absente sau ușor de confundat. Printre semnele posibile se numără oboseala, starea generală de rău sau o senzație de presiune în zona superioară dreaptă a abdomenului. Fundația Germană pentru Ficat atrage atenția că steatohepatita este „o boală răspândită subestimată” și că incidența acesteia este în creștere inclusiv la copii.

Principalii factori de risc

Conform studiului realizat de Institutul pentru Indicatori și Evaluare a Sănătății de la Universitatea din Washington, publicat în revista „The Lancet Gastroenterology & Hepatology”, principalele cauze ale creșterii cazurilor de steatoză hepatică sunt schimbările stilului de viață și creșterea populației globale.

Glicemia crescută, asociată cu diabetul de tip 2, este cel mai important factor de risc, urmat de obezitatea severă și fumat. Tim Hollstein, cercetător în domeniul metabolismului, estimează că în Germania, costurile economice ale obezității și supraponderalității ajung la 2,6% din PIB. „Asta este mai mult decât cheltuim pentru apărare anul acesta”, a declarat Hollstein.

Diferențe de gen și distribuție geografică

Bărbații sunt afectați mai frecvent decât femeile, adesea la vârste mai tinere. Incidența maximă pentru bărbați se înregistrează între 35 și 39 de ani, în timp ce la femei intervalul critic este între 55 și 59 de ani. În ceea ce privește distribuția geografică, afecțiunea este deosebit de răspândită în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dar crește alarmant și în statele industrializate. În Marea Britanie, de exemplu, numărul cazurilor a crescut cu 33% între 1990 și 2023, fiind cea mai mare creștere din Europa Occidentală.

Diagnostic și prevenție

Deși boala poate fi tratată în stadii incipiente prin modificarea stilului de viață – o dietă sănătoasă și activitate fizică regulată -, în lipsa unui diagnostic și a unei intervenții timpurii, riscul de complicații severe, precum ciroza sau cancerul hepatic, crește semnificativ. Specialiștii subliniază că este esențială identificarea timpurie a afecțiunii pentru a reduce povara bolii la nivel global.

Un apel la acțiune globală

Chiar dacă, datorită progreselor medicale, mulți pacienți reușesc să trăiască mai mult și mai sănătos, autorii studiului avertizează că numărul tot mai mare de cazuri va duce inevitabil la o creștere a complicațiilor grave. De aceea, aceștia solicită ca steatoza hepatică să fie recunoscută ca o prioritate globală în domeniul sănătății.

„Este necesar ca autoritățile să implementeze campanii de conștientizare și măsuri politice pentru a combate această criză emergentă”, atrag atenția cercetătorii.

Cu un număr de cazuri care continuă să crească alarmant, steatoza hepatică rămâne o provocare majoră pentru sănătatea publică globală, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru a preveni agravarea acestei epidemii tăcute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE