Specialiști din CNAS și din mediul universitar, implicați în noul departament

„Vă anunț în premieră că în scurt timp, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va avea un departament, propriul departament de farmaco-economie”, a spus Horațiu Remus Moldovan.

Potrivit acestuia, noua structură marchează o aliniere la standardele moderne de analiză și planificare în domeniul sănătății:

„Adică venim în secolul al XXI-lea și din acest punct de vedere.”

Președintele CNAS a precizat că în cadrul departamentului vor activa atât specialiști din interiorul instituției, cât și experți din mediul universitar.

„Vom avea mai mult decât colegii noștri care lucrează pe zona de farma în Casa Națională și pe zona economică. Îi punem să lucreze împreună, dar ne vom folosi și de know-how-ul celor mai buni specialiști din zona universitară. Am încheiat un parteneriat cu Academia de Studii Economice, suntem pe cale să încheiem parteneriat cu alte universități de prestigiu din România, pentru că sunt oameni care doresc să facă lucruri fără bani pentru această țară.”

Șeful CNAS le-a transmis mulțumiri celor care s-au oferit să contribuie voluntar:

„Și le mulțumesc, apreciez acest lucru și îi vom folosi în sprijinul pacienților, în sprijinul asiguraților noștri, inclusiv în activitatea acestui departament pe care o să-l avem, departamentul economiei. Mulțumesc!”

Horațiu Moldovan vrea să reînființeze comisiile consultative ale CNAS

În cadrul aceleiași intervenții, Horațiu Moldovan a vorbit și despre intenția de a reînființa comisii funcționale în cadrul instituției.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate a avut până în 2012 niște comisii funcționale. Din 2010 sau 2012 rolul acestor comisii a fost preluat de către comisiile Ministerului Sănătății. Simt că trebuie să le revigorăm, să le resuscităm, desigur cu rolul și cu atribuții complementare atribuțiilor pe care le au comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, specifice modului de derulare a contractelor de prestări de servicii, a ceea ce se cheltuie de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate din FNUASS, astfel încât, de ce nu, să ne ajute să eliminăm risipa, despre care nu vreau să vorbim astăzi, dar acei bani ar putea să meargă acolo unde e nevoie. Mulțumesc mult!”

Ce înseamnă pentru pacienți acest departament de farmaco-economie de la CNAS

Întrebat care sunt beneficiile concrete pentru pacienți, în contextul în care termenul „economie” poate fi asociat cu reduceri de costuri sau limitări, președintele CNAS a explicat rolul strategic al noii structuri.

„Economia înseamnă motorul unei societăți. Și din acest punct de vedere, motorul viitoarelor programe de sănătate este, dacă vreți, sau se bazează pe aceste analize.”

Acesta a subliniat importanța evaluării costurilor indirecte generate de netratarea pacienților.

„Pacienții care nu sunt tratați cu aceste medicamente, care de multe ori nu sunt ieftine, ajung în sistemul sanitar, sub diverse forme, cu diverse tratamente. Și rolul unui departament de farmacoeconomie este și acesta, să calculeze aceste aspecte, să pună aceste date pe masa Guvernului, ca Guvernul să poată să ia aceste decizii în cunoștință de cauză.”

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a prezentat la conferința Alianței Naționale pentru Boli Rare, cele mai recente date privind finanțarea tratamentelor pentru pacienții cu boli rare, subliniind creșterea semnificativă a numărului de beneficiari și a bugetului alocat în ultimii ani. De asemenea a vorbit și despre registrele de boli rare și rolul CNAS.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) susține menținerea fondului social unic și întărirea autonomiei instituției, cu dezvoltarea concurenței doar în zona asigurărilor complementare. În schimb, ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, pledează pentru spargerea monopolului CNAS. ,,Toate țările în care sistemul de sănătate este sustenabil nu se bazează doar pe un singur asigurator. Monopolul CNAS nu mai poate continua. Oamenii au dreptul să-și aleagă casa de asigurări de sănătate”, a precizat ministrul Sănătății.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Remus Moldovan, consideră însă că „adevărata reformă” din acest domeniu nu înseamnă „spargerea monopolului CNAS”, ci „autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educaţiei. Ceremonia de la Palatul Cotroceni a durat două minute
Știri România 17:41
Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educaţiei. Ceremonia de la Palatul Cotroceni a durat două minute
Cum își pot recupera banii pe cazare și zboruri românii prinși în Dubai: turiștii plătesc cazarea și Guvernul Emiratelor decontează sumele
Știri România 17:37
Cum își pot recupera banii pe cazare și zboruri românii prinși în Dubai: turiștii plătesc cazarea și Guvernul Emiratelor decontează sumele
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Chefi la cuțite” 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Stiri Mondene 18:00
„Chefi la cuțite” 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:57
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ObservatorNews.ro
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Politică 15:38
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
Fanatik.ro
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului