

Specialiști din CNAS și din mediul universitar, implicați în noul departament

„Vă anunț în premieră că în scurt timp, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va avea un departament, propriul departament de farmaco-economie”, a spus Horațiu Remus Moldovan.

Potrivit acestuia, noua structură marchează o aliniere la standardele moderne de analiză și planificare în domeniul sănătății:

„Adică venim în secolul al XXI-lea și din acest punct de vedere.”

Președintele CNAS a precizat că în cadrul departamentului vor activa atât specialiști din interiorul instituției, cât și experți din mediul universitar.

„Vom avea mai mult decât colegii noștri care lucrează pe zona de farma în Casa Națională și pe zona economică. Îi punem să lucreze împreună, dar ne vom folosi și de know-how-ul celor mai buni specialiști din zona universitară. Am încheiat un parteneriat cu Academia de Studii Economice, suntem pe cale să încheiem parteneriat cu alte universități de prestigiu din România, pentru că sunt oameni care doresc să facă lucruri fără bani pentru această țară.”

Șeful CNAS le-a transmis mulțumiri celor care s-au oferit să contribuie voluntar:

„Și le mulțumesc, apreciez acest lucru și îi vom folosi în sprijinul pacienților, în sprijinul asiguraților noștri, inclusiv în activitatea acestui departament pe care o să-l avem, departamentul economiei. Mulțumesc!”

Horațiu Moldovan vrea să reînființeze comisiile consultative ale CNAS

În cadrul aceleiași intervenții, Horațiu Moldovan a vorbit și despre intenția de a reînființa comisii funcționale în cadrul instituției.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate a avut până în 2012 niște comisii funcționale. Din 2010 sau 2012 rolul acestor comisii a fost preluat de către comisiile Ministerului Sănătății. Simt că trebuie să le revigorăm, să le resuscităm, desigur cu rolul și cu atribuții complementare atribuțiilor pe care le au comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, specifice modului de derulare a contractelor de prestări de servicii, a ceea ce se cheltuie de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate din FNUASS, astfel încât, de ce nu, să ne ajute să eliminăm risipa, despre care nu vreau să vorbim astăzi, dar acei bani ar putea să meargă acolo unde e nevoie. Mulțumesc mult!”

Ce înseamnă pentru pacienți acest departament de farmaco-economie de la CNAS

Întrebat care sunt beneficiile concrete pentru pacienți, în contextul în care termenul „economie” poate fi asociat cu reduceri de costuri sau limitări, președintele CNAS a explicat rolul strategic al noii structuri.

„Economia înseamnă motorul unei societăți. Și din acest punct de vedere, motorul viitoarelor programe de sănătate este, dacă vreți, sau se bazează pe aceste analize.”

Acesta a subliniat importanța evaluării costurilor indirecte generate de netratarea pacienților.

„Pacienții care nu sunt tratați cu aceste medicamente, care de multe ori nu sunt ieftine, ajung în sistemul sanitar, sub diverse forme, cu diverse tratamente. Și rolul unui departament de farmacoeconomie este și acesta, să calculeze aceste aspecte, să pună aceste date pe masa Guvernului, ca Guvernul să poată să ia aceste decizii în cunoștință de cauză.”

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a prezentat la conferința Alianței Naționale pentru Boli Rare, cele mai recente date privind finanțarea tratamentelor pentru pacienții cu boli rare, subliniind creșterea semnificativă a numărului de beneficiari și a bugetului alocat în ultimii ani. De asemenea a vorbit și despre registrele de boli rare și rolul CNAS.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) susține menținerea fondului social unic și întărirea autonomiei instituției, cu dezvoltarea concurenței doar în zona asigurărilor complementare. În schimb, ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, pledează pentru spargerea monopolului CNAS. ,,Toate țările în care sistemul de sănătate este sustenabil nu se bazează doar pe un singur asigurator. Monopolul CNAS nu mai poate continua. Oamenii au dreptul să-și aleagă casa de asigurări de sănătate”, a precizat ministrul Sănătății.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Remus Moldovan, consideră însă că „adevărata reformă” din acest domeniu nu înseamnă „spargerea monopolului CNAS”, ci „autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi”.



