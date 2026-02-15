„Nu mi-a plăcut niciodată sǎ îmi contrazic public colegii, cu atât mai puţin pe cei cu care avem obiective şi realizări comune. Însă nu pot lăsa să se rostogolească în spaţiul public idei periculoase pentru pacient. Reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România. Nimeni nu contestă faptul că pacienţii se confruntă cu birocraţie, timpi mari de aşteptare şi servicii uneori sub standardele europene. Dar întrebarea esenţială nu este dacă trebuie să reformăm sistemul, ci cum o facem, fără să punem în pericol accesul egal la servicii medicale”, a scris Horațiu Remus Moldovan, într-o postare extrem de lungă făcută pe Facebook.

El a precizat că sistemul actual are un avantaj: oferă un pachet de bază relativ uniform pentru toţi pacienţii, indiferent de venit, vârstă sau stare de sănătate. Apoi a subliniat că transferul fondului social de asigurări de sănătate către administrarea privată „ar transmite un semnal periculos, acela că statul nu mai este capabil să gestioneze problemele de ordin social”.

„Însă acest lucru nu este adevărat în România de azi. Statul român plăteşte pensii, gestionează sistemul public de pensii şi asigură, din perspectiva socială, serviciile medicale de bază pentru populaţie. Nu suntem într-o situaţie de colaps instituţional care să justifice abandonarea administrării publice a fondului social de sănătate”, a mai scris preşedintele CNAS.

Potrivit acestuia, nici „spargerea monopolului CNAS“ și nici spargerea monopolului Casei Naţionale de Pensii Publice nu reprezintă „pretexte sau premise pentru înlocuirea rolului statului român în gestionarea sistemului de protecţie socială din România”.

„Cu alte cuvinte, în sistemul actual nu contează întotdeauna ce doresc pacienții, ci ce dorește Ministerul Sănătății. Autonomia CNAS este, în mare parte, doar pe hârtie”, a punctat Moldovan.

Reacția a venit după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pentru TVR încă de anul trecut că vrea să spargă monopolul CNAS în asigurările de sănătate, afirmații reînnoite zilele trecute.