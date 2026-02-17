

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate(CNAS) susține menținerea fondului social unic și întărirea autonomiei instituției, cu dezvoltarea concurenței doar în zona asigurărilor complementare. În schimb, ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, pledează pentru spargerea monopolului CNAS. ,,Toate țările în care sistemul de sănătate este sustenabil nu se bazează doar pe un singur asigurator. Monopolul CNAS nu mai poate continua. Oamenii au dreptul să-și aleagă casa de asigurări de sănătate”, a precizat ministrul Sănătății.



Reforma care împarte sistemul sanitar în două tabere: Ministerul Sănătății și CNAS au viziuni diferite

În opinia dr. Alexandru Rogobete, spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate.

,,Plecăm de la includerea și altor asiguratori în sistemul de sănătate, fie că sunt publici, fie că sunt în regim public-privat, fie că sunt privați, dar fără profit, așa cum sunt în alte state din Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă, sub nicio formă, privatizarea sistemului de sănătate. Înseamnă dezvoltarea serviciilor de asigurări de sănătate și, implicit, dezvoltarea sistemului prin asigurarea mai multor opțiuni pe care oamenii le pot alege”.

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS a explicat că ,,reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România. Nimeni nu contestă faptul că pacienții se confruntă cu birocrație, timpi mari de așteptare și servicii uneori sub standardele europene. Dar întrebarea esențială nu este dacă trebuie să reformăm sistemul, ci cum o facem, fără să punem în pericol accesul egal la servicii medicale. Transferul fondului social de asigurări de sănătate către administrare privată ar transmite un semnal periculos, acela că statul nu mai este capabil să gestioneze problemele de ordin social. Însă acest lucru nu este adevărat în România de azi. Statul român plătește pensii, gestionează sistemul public de pensii și asigură, din perspectiva socială, serviciile medicale de bază pentru populație. Nu suntem într-o situație de colaps instituțional care să justifice abandonarea administrării publice a fondului social de sănătate”.

Rogobete consideră că CNAS nu mai poate rămâne unicul asigurator de sănătate

Ministrul Sănătății a precizat că a văzut declarațiile președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din ultimele zile și că acestea nu sunt bazate pe argumente sau pe cifre concrete.

,,Nu cred că cineva din țara asta poate susține că sistemul de asigurări de sănătate din România funcționează impecabil și că nu trebuie făcută nicio modificare în această direcție. Eu susțin în continuare că monopolul CNAS nu mai poate continua, pentru că un monopol, în orice sistem — nu doar în cel al asigurărilor de sănătate — nu duce la dezvoltarea unui sistem”, a afirmat dr. Rogobete.

Președintele CNAS recunoaște că sistemul actual nu este perfect.

,,Avem: birocrație excesivă; rezistență la schimbare; control insuficient al risipei și al fraudelor; un sistem informatic depășit. Dar aceste probleme nu sunt cauzate de faptul că există o singură casă de asigurări. Ele sunt cauzate de mulți ani de management fără obiective corelate cu așteptările asiguraților, digitalizare precară și control disproporționat în raport cu nevoile reale din teren. Iar aceste probleme pot fi rezolvate fără a demonta întregul sistem”.

Sistemul de asigurări de sănătate din Israel, un model pentru ministrul Sănătății

Există mai multe modele de sisteme de asigurări de sănătate, care ar putea fi sursă de inspirație pentru români. Țările care au asigurări de sănătate cu coplată sau coplată suplimentară, astfel că un asigurator privat poate interveni pentru a acoperi diferența până la costul real al serviciilor și așa mai departe, dar și țările în care pacienții nu mai plătesc altceva când merg într-un spital față de ceea ce cotizează lună de lună.

,,În Israel, unde funcționează un model al asigurărilor de sănătate pus la punct de ani de zile, nu se plătește o coplată suplimentară pentru servicii. Oamenii au dreptul să aleagă casa de asigurări de sănătate, iar contribuția este aceeași și se face la fel ca în România, adică prin reținere la sursă”, a explicat ministrul Sănătății.

Israel are un sistem de sănătate apreciat internațional, cu speranță de viață ridicată și eficiență bună în furnizarea serviciilor de sănătate.

În Israel, toți rezidenții au asigurare de sănătate garantată prin lege (National Health Insurance Law). Sistemul asigură acces la un pachet de servicii medicale de bază pentru toți cetățenii.

Există patru organizații de asigurări de sănătate (Kupot Holim) non-profit, între care cetățenii pot alege, iar competiția între ele se bazează pe calitatea serviciilor și beneficiile oferite, nu pe tarife, care sunt reglementate.

Majoritatea finanțării vine din contribuțiile sociale colectate la sursă (prin Bituach Leumi), dar există și asigurări voluntare și contribuții direct din buzunar, în proporții semnificative.

Sistemul include asigurări complementare și private, dar acestea nu afectează accesul la serviciile de bază, care rămân garantate de stat.

,,Nu este un model încă definit în România pentru acest lucru”, a mărturisit dr. Rogobete, care a transmis mesajul că românii trebuie să înțeleagă un singur lucru: că această reformă nu este împotriva lor, ci este pentru ei. ,,Faptul că pot alege, în funcție de particularități, de dorințele și de situația medicală a fiecăruia, între mai multe case de asigurări de sănătate este un beneficiu atât pentru pacienți, cât și pentru spitale și, mai ales, pentru sistemul de sănătate”.

Horațiu Moldovan: Un sistem cu mai multe case de asigurări nu înseamnă automat servicii mai bune

Chiar dacă propunerea de a introduce mai multe case de asigurări de sănătate, inclusiv private, pare atractivă la prima vedere, președintele CNAS susține că experiența altor țări arată că, fără o reglementare extrem de strictă, astfel de sisteme pot duce la selecția pacienților, la creșterea costurilor administrative și la apariția unei sănătăți cu două viteze: una pentru cei cu bani și una pentru restul populației.

,,Într-un sistem concurențial, casele de asigurări vor avea un interes economic. Este firesc. Dar interesul economic înseamnă și tentația de a atrage pacienți tineri și sănătoși și de a evita bolnavii cronici sau cazurile costisitoare. Dacă nu există mecanisme de compensare foarte bine puse la punct, riscăm ca cei mai vulnerabili pacienți să fie împinși într-un sistem public subfinanțat.

Mai mult, un sistem cu mai multe case de asigurări nu înseamnă automat servicii mai bune. Înseamnă și costuri administrative mai mari, marketing, structuri paralele, sisteme informatice separate. Toți acești bani nu se duc la pacient, ci în birocrația sistemului”, a explicat dr. conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Reformă după aprobarea bugetului pe 2026

Întrebat de Libertatea când ar putea fi implementat un nou sistem de asigurări de sănătate în România, ministrul Sănătății a răspuns: ,,Vă dați seama că o astfel de reformă nu se poate face peste noapte. Am început discuțiile și trebuie găsit un punct comun, astfel încât să putem construi pe o viziune care să fie pentru sistemul de sănătate și nu pentru orgoliile populiste ale unui președinte sau ale unui director. Continuăm atât cu reclasificarea spitalelor, cât și cu reforma gărzilor. După cum ați văzut în spațiul public, în toată această perioadă, toată energia Ministerului Sănătății, a mea și a echipei mele, s-a concentrat pe oprirea acestei tăieri de 10% a veniturilor personalului medical. Odată ce vom avea bugetul pentru anul 2026 aprobat, sigur că vom putea gândi și reformele pe care le-am prezentat, care, tehnic, sunt finalizate, dar care au fost amânate din cauza acestei situații”.

Nu e prima dată când ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CNAS pe acest subiect. Nu mai este un secret pentru nimeni că sistemul informatic al CNAS are adesea probleme, dar urmează să înlocuit printr-un nou program informatic finanțat prin PNRR, cu o valoare estimată la aproape 100 de milioane de euro.



