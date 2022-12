De aceea, este foarte important ca șoferii să fie foarte atenți la condițiile care favorizează formarea poleiului pentru a putea preveni producerea accidentelor.

Ce este poleiul

Poleiul este caracteristic doar anotimpului rece și constă într-o depunere pe sol a unui strat fin de gheață, transparentă sau opacă. Durata acestor depuneri nu este mare, fiind de regulă de ordinul câtorva ore.

Poleiul nu trebuie confundat cu gheaţa de la sol care se formează în urma mai multor procese, precum îngheţarea ulterioară a precipitaţiilor lichide, îngheţarea apei rezultate din topirea parţială sau totală a stratului de zăpadă preexistent sau bătătorirea zăpezii de pe carosabil în urma circulaţiei rutiere.

Fenomenul de polei se formează în special dimineaţa, când este ceaţă sau brumă, pe fondul temperaturilor scăzute, sub 0°C. Poleiul se produce atunci când solul este foarte rece, iar precipitațiile care îl ating sunt lichide.

În aceste condiții, picăturile de ploaie sau burnița, în cădere, îngheață în momentul în care intră în contact cu solul. Astfel, apare o peliculă de gheață pe diverse obiecte, pe trotuare și pe șosele. Fenomenul mai este cunoscut și sub numele de ploaie înghețată.

Greutatea specifică a pojghiței de gheață oscilează între 0,6 și 0,9 g/cm3, în timp ce densitatea acesteia este de obicei de 0,1-0,6 g/cm3.

Ce favorizează apariția poleiului

Fenomenul de polei își face apariția mai ales la sfârşit de toamnă, început de iarnă, respectiv la sfârşit de iarnă și început de primăvară, la capătul unei perioade de răcire accentuată, care favorizează menţinerea temperaturilor negative ale solului, pe fondul unei încălziri asociate trecerii unui front cald, cu precipitaţii lichide.

Apariția fenomenului de polei are la bază o serie de factori, iar cel mai des întâlnit este o ploaie de scurtă durată, care cade în condițiile unei temperaturi cu puțin sub sub 0°C, fenomen cunoscut și sub ploaie înghețată.

Un alt factor care determină formarea poleiului îl reprezintă ceața, care aduce un plus de umezeală pe șosea, temperatura exterioară aflată în jurul punctului de îngheț, ceea ce determină topirea parțială a zăpezii acumulate pe marginea drumului și, apoi, înghețarea peliculei de apă formate.

O altă cauză care determină formarea poleiului este topirea parțială a zăpezii adunate pe marginea drumului care, mai apoi, se scurge pe suprafața asfaltică și îngheață.

De ce este periculos poleiul

Poleiul este cel mai periculos fenomen meteorologic care poate apărea pe timp de iarnă. Acesta reprezintă un real pericol pentru toți conducătorii auto, inclusiv pentru pietoni, pentru că, de cele mai multe ori, este foarte greu de detectat pe asfalt, fiind incolor.

În ceea ce-i privește, chiar şi cei mai experimentaţi conducători auto întâmpină dificultăţi uriașe în a controla automobilul pe porţiunile acoperite cu polei. În general, stratul fin de gheață se formează pe arterele mai puțin circulate.

Șoferii trebuie să fie foarte atenți în zonele unde poleiul se formează cu precădere, și anume pe sectoarele de drum unde sunt curenți de aer cu un puternic efect de răcire, pe poduri, unde vântul răcește mai mult carosabilul, în viraje și pe drumurile cu diferențe de nivel, unde este favorizată acumularea de umezeală.

Totodată, pe timp de zi, conducătorii auto trebuie să fie precauți în zonele umbroase, acolo unde apa care se scurge pe șosea poate să înghețe, ceea ce face ca mașina să fie și mai dificil de controlat.

Depunerile de gheaţă, așa cum este poleiul, constituie un fenomen climatic de risc cu impact negativ asupra diferitelor sectoare economice, precum transporturi, energetică, agricultură, silvicultură, pomicultură, păşunat etc.

Cum trebuie să conduceți în condiții de polei

Înainte de toate, bineînțeles, automobilul trebuie să fie echipat cu cauciucuri de iarnă. Apoi, în cazul în care pătrundeți pe o porțiune cu polei este absolut obligatoriu ca viteza să fie adaptată condițiilor de drum și să fie constantă.

În acest fel, în caz de derapaj, mașina va putea fi redresată ușor în clipa în care anvelopele vor recâștiga aderența. Foarte important: nu vă panicați! Fiți foarte atent la felul în care derapează mașina și virați în aceeași direcție în care se duce spatele acesteia. Luați piciorul de pe accelerație și încercați să țineți traiectoria dreaptă.

Atenție! Nu frânați violent, iar dacă este posibil, este recomandat să se retrogradeze într-o treaptă inferioară a cutiei de viteză pentru un control mai bun.

În plus, trebuie menținută o distanță suficientă față de mașina din față care să permită frânarea la timp. Volanul trebuie ținut cu ambele mâini, în dreptul orelor 9 și 3.

Nu în ultimul rând, experții în domeniu spun că în viraje nu trebuie să accelerați, ci să folosiți frâna de motor înainte de a intra într-o curbă, iar apoi să virați fără a acționa pedala de accelerație.

