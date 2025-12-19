Nicușor Dan a numit cele trei țări care nu au fost mulțumite de soluția agreată de UE pentru Ucraina

Decizia ca UE să finanțeze Ucraina vine în urma eșecului de a ajunge la un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate.

Mecanismul de finanțare al împrumutului UE către Ucraina

„Uniunea împrumută 90 de miliarde de euro îi dă Ucrainei ca împrumut. Şi, după cum ştiţi, Uniunea a blocat deja activele ruseşti şi activele blocate ruseşi sunt parte din garanţia pentru acest împrumut. Pe scurt, asta a fost concluzia summitului”, a explicat președintele Nicușor Dan.

Împrumutul va fi contractat de UE de la bănci comerciale și apoi transferat Ucrainei.

Rambursarea va fi efectuată de Ucraina la încheierea conflictului. Dobânzile vor fi acoperite din bugetul Uniunii Europene.

Cele trei țări nemulțumite de soluția UE pentru Ucraina

„Este vorba de un împrumunt al Uniunii, a fost nevoie de unanimitate care a fost obţinută. Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la contribuţia lor la dobânzile care, aşa cum am spus, vor fi plătite din bugetul unui. Cele trei ţări fiind Ungaria, Slovacia, Cehia”, a subliniat Nicușor Dan.

Ungaria, Slovacia și Cehia și-au exprimat rezerve privind plata dobânzilor. Nicușor Dan consideră această poziție ca fiind mai degrabă politică decât tehnică, întrucât toate cele 27 de state membre contribuie oricum la bugetul UE.

„Asta este mai degrabă o poziţionare politică pentru că, aşa cum am spus, împrumutul, însemnând şi garanţiile şi dobânzile, este al bugetului Uniunii, la care toate cele 27 de state contribuie. Deci e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, a explicat preşedintele.

Soluția alternativelor rusești a picat

O soluție alternativă discutată a fost utilizarea directă a activelor rusești înghețate pentru a finanța Ucraina.

Belgia, care deține cea mai mare parte a acestor fonduri, a cerut garanții suplimentare, mai precis un cec în alb, ceea ce s-a dovedit inacceptabil pentru alte state membre.

Activele rusești blocate vor servi parțial drept garanție, iar Ucraina va rambursa banii după încheierea conflictului.

„Soluţia alternativă era ca Uniunea să ia exact acei bani blocaţi (activele ruseşti – n.r.) şi să-i dea Ucrainei. Deci diferenţa între cele două alternative este că, pe alternativa a doua, erau nişte bani pe care pur şi simplu îi lua şi dădea Ucrainei şi acum se duce şi printr-o procedură de achiziţie, ia nişte ban din piaţă”, a precizat Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE