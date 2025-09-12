Despre forma unghiilor și trăsăturile de personaliate

Unghia este o structură cornoasă, alcătuită în principal din keratină, care protejează extremitatea degetelor și ajută la funcții fine de apucare, scărpinare, atingere.

Creșterea unghiei se face din matricea unghială sau rădăcina unghiei, unde celulele produc keratină. Ritmul de creștere este de aproximativ 3 mm pe lună la mâini și mai lent la picioare, apx. 1 mm pe lună. Factorii care influențează creșterea sunt genetica, vârsta, dieta, circulația sanguină, sănătatea generală și hormonii.

Trăsăturile unghiilor, forma, curbura, grosimea și chiar culoarea sunt determinate în mare parte de genetică și de factori de sănătate cum ar fi nutriția, anumite boli, anumite obiceiuri sau diferite traumatisme.

Atribuirea unor trăsături de caracter în funcție de unghii nu are susținere științifică și intră mai degrabă în zona de pseudostiință, de credințe populare.

În cazul unghiilor și al personalității, nu există un mecanism biologic sau psihologic care să explice cum ar putea forma unghiei să influențeze trăsături cognitive sau emoționale. Personalitatea are o bază neurobiologică combinată cu influențe de mediu și experiențe de viață. Cele două domenii nu se intersectează direct.

Personalitatea se studiază în psihologie prin modele validate. Unul dintre cele mai cunoscute astfel de modele este Big Five care se referă la trăsături precum deschidere, conștiinciozitate, extraversie, agreabilitate, stabilitate emoțională. Acestea însă se măsoară prin teste standardizate și nu prin trăsături fizice.

Totuși, unghiile noastre pot oferi indicii despre starea de sănătate. De exemplu, carența de fier poate duce la unghii casante, iar bolile hepatice sau cardiace pot schimba aspectul lor, culoarea lor.

Stresul și obiceiurile comportamentale, cum ar fi de exemplu rosul unghiilor, pot reflecta chiar anumite tipare psihologice făcând trimitere la o posibilă anxietate, dar forma naturală a unghiilor nu ne poate spune astfel de lucruri despre personalitate.

Cu toate acestea, asocierile făcute între forma unghiilor și personalitate există, chiar dacă ele nu au susținere științifică.

Ce spune forma naturală a unghiilor despre personalitate

În anumite tradiții se crede că forma naturală a unghiilor poate spune ceva despre trăsăturile și felul de a se comporta al unei persoane. Aceste interpretări fac parte mai mult din folclor, chiromanție sau tradiții ezoterice, nicidecum din psihologie. Ele sunt fascinante prin felul în care oamenii au încercat să citească caracterul unei persoane în funcție de anumite trăsături, cum sunt cele ale unghiilor.

Unghii late și scurte

Se spune că persoanele cu unghii late, care acoperă mai mult din lățime decât din lungime, ar fi oameni practici și direcți. Ei tind să spună lucrurilor pe nume și să aibă o minte analitică.

Unele tradiții îi descriu ca fiind critici și perfecționiști, atenți la detalii și la corectitudine. Totuși, li se atribuie și o anumită nerăbdare sau impulsivitate, fiind ușor de enervat atunci când lucrurile nu merg cum vor.

Unghii lungi și înguste

Forma lungă și subțire a unghiilor este asociată cu un caracter romantic, delicat și visător. Cei care au acest tip de unghii ar fi persoane sensibile, cu imaginație bogată și înclinații artistice.

În tradițiile asiatice, se spunea că astfel de oameni au suflet de poet sau muzician, trăiesc intens în lumea ideilor și a emoțiilor și uneori își creează propriul univers interior. Totuși, li se atribuie și o anumită fragilitate emoțională, putând fi mai ușor răniți sau dezamăgiți decât alții.

Unghii rotunde sau ovale

Unghiile rotunjite simbolizează echilibru și adaptabilitate. Persoanele cu astfel de unghii ar fi considerate prietenoase, sociabile și deschise către ceilalți.

Se spune că acești oameni caută armonia în relații, evită conflictele și au darul de a calma tensiunile. Sunt persoane cu o fire optimistă, capabile să vadă partea bună a vieții, și deseori au un spirit jucăuș, relaxat. Li se atribuie o energie pozitivă care îi face plăcuți în compania altora.

Unghii pătrate

Unghiile pătrate sunt asociate cu o fire stabilă și disciplinată. Cei care le au sunt descriși ca fiind responsabili, serioși și muncitori, cu o mare putere de concentrare.

Totuși, unele interpretări le atribuie și o anumită rigiditate. Sunt oameni care respectă regulile și tradițiile, dar uneori le este greu să se adapteze la schimbări.

Unghii triunghiulare

Atunci când unghiile au o formă de triunghi, fie cu baza lată și vârful ascuțit, fie invers, se consideră că persoana are o inteligență vie și originalitate.

Aceștia ar fi indivizi inventivi, cu gândire rapidă, dar și predispuși la impulsivitate și nerăbdare. Unele tradiții asociază forma triunghiulară cu oameni ce au idei revoluționare sau o fire de vizionari.

Unghii foarte mici sau fragile

În tradițiile populare, unghiile foarte mici au fost asociate cu persoane nervoase, neliniștite, anxioase. Se spunea că acești oameni sunt mai sensibili la stres și pot reacționa impulsiv. Pe de altă parte, unghia fragilă era considerată un semn de vulnerabilitate și de lipsă de energie, uneori chiar asociată cu o fire schimbătoare.

Unghii în formă de migdală

Forma de migdală este văzută ca una dintre cele mai armonioase și estetice. Persoanele care o au sunt considerate rafinate, blânde și sensibile.

Se spune că sunt oameni care caută frumosul în tot ce îi înconjoară, au gusturi fine și se exprimă cu eleganță. Totuși, li se atribuie și o anumită vulnerabilitate emoțională, preferă să evite conflictele și pot deveni ușor afectate de tensiuni sau critici dure. În tradiții vechi, se credea că acești oameni au un suflet cald și o fire empatică.

Ce spune forma în care îți faci unghiile despre personalitate

Atunci când alegem o anumită formă pentru unghiile noastre, poate fi doar o decizie practică sau estetică, dar și o expresie subtilă a felului în care dorim să fim percepuți. Fiecare formă transmite un mesaj diferit.

Unghiile dreptunghiulare

Unghiile dreptunghiulare
Unghiile dreptunghiulare

Unghiile dreptunghiulare sugerează o fire echilibrată și organizată. Ele sunt asociate cu profesionalismul și cu ideea de stabilitate, fiind preferate de persoanele care pun preț pe structură și pe control. Este o alegere practică și clasică, ce arată că posesoarea lor știe ce vrea și nu se teme să se afirme.

Unghiile ovale

Unghiile ovale
Unghiile ovale

Unghiile ovale dau un aer natural și relaxat. Forma ovală este considerată una clasică și elegantă. Ea trădează un gust rafinat și o preocupare pentru armonie și frumusețe. Persoanele care aleg această formă sunt adesea calme, diplomatice și sofisticate, preferând subtilitatea în locul ostentației.

Unghiile migdală

Unghiile migdală
Unghiile migdală

Unghiile în formă de migdală sunt printre cele mai populare în lumea modei, pentru că îmbină delicatețea cu rafinamentul. Această alegere sugerează o personalitate romantică și atentă la detalii, o persoană care apreciază estetica și care caută să transmită grație și feminitate.

Unghiile stiletto

Unghiile stiletto
Unghiile stiletto

În schimb, unghiile ascuțite sau stiletto exprimă îndrăzneală și dorința de a ieși în evidență. Ele sunt asociate cu personalități puternice, care iubesc dramatismul și nu se tem să atragă atenția. Această formă vorbește despre curaj, extraversiune și o dorință puternică de a se exprima liber.

Unghiile scurte, drepte

Unghiile scurte, drepte
Unghiile scurte, drepte

Unghiile foarte scurte și practice indică o fire pragmatică și directă. Persoanele care le preferă pun accent pe funcționalitate și pe confort, dar asta nu înseamnă că nu sunt atente la imagine, dimpotrivă, transmit mesajul unei eleganțe simple, fără exces.

Ce pot arăta unghiile despre sănătate

  • Unghiile sunt adesea considerate un ”barometru al sănătății”, pentru că schimbările lor pot indica diverse probleme.
  • Unghii casante sau fragile pot sugera deficit de fier, deficiențe de vitamine, expunere excesivă la apă sau detergenți.
  • Unghii galbene sunt uneori asociate cu infecții fungice, boli hepatice sau pulmonare.
  • Petele albe de pe unghie sunt de obicei microtraumatisme, nu lipsă de calciu cum se spune în popor. Însă în cazul copiilor, se pot face analize de sânge pentru a verifica nivelurile de calciu.
  • Unghii vineții pot indica posibile probleme de circulație sau oxigenare deficitară.
  • Unghiile cu striații verticale pot apărea normal odată cu înaintarea în vârstă.
  • Unghii concave, în formă de lingură pot indica anemie feriprivă.

Sursă foto – Shuttersock.com

