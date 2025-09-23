Ce este ortografia

Limba română aparține familiei limbilor romanice, fiind înrudită cu italiana, franceza sau spaniola, dar are și influențe importante din limbile slave, greacă, turcă, maghiară și, mai recent, germană și engleză. Acest amestec îi conferă un caracter unic și uneori surprinzător pentru cei care o învață.

Bogăția lexicală, datorată influențelor multiple, face ca româna să fie o limbă expresivă și foarte flexibilă. Se pot găsi atât termeni de origine latină, cu sonorități familiare pentru vorbitorii altor limbi romanice, cât și cuvinte de proveniență slavă sau turcă, ce dau limbii o culoare aparte.

Ortografia limbii române reprezintă ansamblul regulilor care stabilesc modul corect de scriere al cuvintelor din limba română. Ea are rolul de a asigura unitatea și coerența limbii scrise, astfel încât toți vorbitorii să se poată înțelege fără ambiguități. Practic, ortografia dictează nu doar ce litere folosim pentru a reda un sunet, ci și când scriem împreună sau separat, când folosim majuscule, cratime ori diacritice.

Ortografia poate fi înțeleasă prin prisma a două mari principii de scriere: fonetic și etimologic.

Ortografia limbii române este una în general fonetică, ceea ce înseamnă că scriem majoritatea cuvintelor așa cum le pronunțăm, spre deosebire de alte limbi.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Ortografia etimologică, în schimb, urmărește originea cuvintelor, nu doar pronunția lor actuală. Asta înseamnă că uneori scrierea păstrează litere sau forme care nu se mai aud, dar care trimit la rădăcina istorică a cuvântului.

În secolul al XIX-lea, unii savanți voiau să păstreze o ortografie etimologică, care să evidențieze legătura cu latina, în timp ce alții susțineau ortografia fonetică, considerată mai simplă și mai apropiată de realitatea vorbirii. În cele din urmă, a fost adoptată varianta fonetică, însă cu anumite reguli.

De ce apar greșelile de ortografie

Greșelile de ortografie apar, de cele mai multe ori, dintr-o combinație de factori.

Româna are multe forme flexionare, iar acestea pot crea dificultăți. Greșeli precum „să fi” în loc de „să fii” sau „vroiam” în loc de „voiam” apar tocmai pentru că vorbitorii nu cunosc anumite reguli sau se lasă influențați de uzul oral al unor cuvinte.

Un rol important îl joacă și lipsa exercițiului de citire și scriere. Cei care citesc puțin sau se bazează aproape exclusiv pe comunicarea orală sau digitală, unde regulile sunt adesea relaxate sau chiar ignorate, întâlnesc mai rar formele corecte, iar memoria vizuală nu le fixează bine.

Nu în ultimul rând, greșelile apar și din cauza asemănărilor între forme apropiate ale unor cuvinte. În aceste cazuri, doar cunoașterea contextului și a regulilor gramaticale face diferența, iar atunci când atenția e scăzută, apar erori.

Cele mai comune greșeli de ortografie

Greșelile de ortografie sunt un fenomen des întâlnit în limba română, chiar și în rândul celor care o vorbesc nativ. Totuși, înțelegerea celor mai comune erori și a regulilor care le corectează ne poate ajuta să scriem mai clar și mai correct.

Vroiam în loc de voiam

Vroiam în loc de voiam. Verbul a vrea este diferit de a voi. Mulți oameni folosesc vroiam, vroiai etc. Acest verb este o îmbinare a celor două. Se folosește corect eu vream/voi vreați/ei vreau. În schimb, a voi se folosește eu voiam/tu voiai/el voia/voi voiați/ei voiau. Vroiam este o combinație între cele două verbe care este greșit folosită de către români.

Servici / serviciu

Servici / serviciu. Singura formă corectă, în limba română, este serviciu pentru toate înțelesurile acestui cuvânt. Forma servici este incorectă, indiferent de sensul pe care am vrea să îl atribuim.

Mi-ar place/mi-ar plăcea

Mi-ar place/mi-ar plăcea. Mulți oameni folosesc forma greșită a formei de condițional optativ a verbului a plăcea. Corect se spune mi-ar plăcea, iar forma corectă de infinitiv este a plăcea, nu a place.

Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
Recomandări
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

De pe / după/ dupe

De pe / după. Prepoziția ”după” se utilizează, în general, pentru a arăta succesiunea în timp. De exemplu, spunem: „A mâncat desertul, după ce a mâncat felul principal”.

Există situații, însă, în care ”după” poate oferi referințe spațiale. Așa se întâmplă când spunem: ”Prosopul a căzut după mașina de spălat”. Din acest mmotiv poate apărea și utilizarea greșită a acesteia în situații care necesită „de pe”. Cu alte cuvinte, corect este „Am luat farfuria de pe masă, și nu „Am luat farfuria după masă.”

Este bine de reținut că forma ”dupe” nu este corectă în limba română.

Odată/ o dată

Odată sau o dată. Odată este adverbul cu mai multe sensuri „cândva”, „concomitent„; O dată este construcția formată din numeralul „o” (una) și substantivul „dată” (situație în care se petrece ceva) și indică o enumerare (o dată, de două ori).

Care, în loc de pe care

Care în loc de pe care. „Este cartea care am vrut-o”, o construcție complet greșită pentru că din ea lipsește prepoziția „pe”. În plus, prepoziția poate schimba sensul unei fraze/propoziții.

Ele înșiși/ ele însele

Ele înșiși/ ele însele. Folosirea greșită a pronumelor de întărire este frecventă. Un bărbat va spune întotdeauna eu însumi, în timp ce o femeie se va referi la ea ca eu însămi. La plural feminim este ele însele, în timp ce pluralul masculin este ei înșiși.

Masculin este el însuși singular și ei înșiși plural. În timp ce femininul singular este ea însăși, plural voi însevă și ele însele.

Dragile mele / dragele mele

Dragile mele / dragele mele. Și această confuzie reprezintă una dintre cele mai commune greșeli de ortogrfie. Corect este ”Dragile mele”. Adjectivul ”drag” are o singură formă de plural, indiferent de gen și acesta este dragi. Exemple: băieți dragi/fete dragi.

Folosirea incorectă a virgulei

Virgula este un semn de punctuație esențial pentru claritatea textului, dar adesea este folosită greșit sau lipsește.

O greșeală frecventă o reprezintă omiterea virgulei înaintea construcțiilor adversative, introduse prin dar, ci, iar, însă, sau după anumiți conectori, cum ar fi pe de o parte, pe de altă parte, așadar, în concluzie etc.

O altă eroare frecventă apare atunci când virgula este pusă între subiect și predicat. Regulile limbii române sunt clare: între subiect și predicat nu se pune niciodată virgulă, indiferent de cât de lung este subiectul și indiferent dacă este simplu sau compus.

Alte greșeli de ortografie frecvente

Greșeli de ortografie – când se scrie cu un „i”, cu doi „i” și cu trei „i”

Cuvinte care sună ca și când ar avea la final doi „i”, dar se scriu doar cu un singur „i”:

  • noștri,
  • voștri,
  • albaștri,
  • negri,
  • membri,
  • miniștri,
  • maeștri,
  • mândri (și alte adjective la plural, nearticulate).

Substantivele și adjectivele

Substantivele și adjectivele la genul masculin, care au penultima literă –i, atunci când sunt la plural se scriu cu doi „i” (copii, zglobii, macaragii);

Când sunt articulate cu articolul hotărât, se scriu cu trei -i (copiii, macaragiii, zglobiii);

Formează doi -i atunci când sunt în interiorul cuvântului și sunt articulate cu articolul hotărât (cofetăriile, zglobiile fete, prostiile);

La genul feminin, substantivele care la plural se termină în -i (cărți, săgeți) se scriu cu doi -i când sunt la genul genitiv care exprimă posesia (coperta cărții, vârful săgeții)

Verbe

  • Verbele de conjugarea a III-a care se termină în „e” la infinitiv se scriu cu doi „i” dacă rădăcina se termină în „i” (a ști, a scrie, a ține).
  • Modul indicativ, timp prezent, persoana a II-a, singular – tu ții, tu știi, tu vii, tu scrii;
  • Modul indicativ, viitor popular, persoana a II-a, singular – tu o să scrii, tu o să ții;
  • Modul conjunctiv, prezent, persoana a II-a, singular – tu să scrii, tu să ții.

A fi

  • Imperativ (care ordonă), persoana a II-a, singular, formă pozitivă – fii, formă negativă – nu fi.
  • Imperativ negativ – Nu fi rău!
  • Condițional prezent – Aș fi!
  • Condițional perfect – Aș fi fost, Ai fi fost, Ai fi spus;
  • Conjunctiv perfect – Să fi știut, Să fi fost;
  • Viitor – Voi fi, Poți fi, Să poată fi;

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
World News Day 2025, apel pentru apărarea colectivă a jurnalismului: #HoldTheLine
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.RO
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
GSP.RO
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Avantaje.ro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața
Tvmania.ro
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața

Alte știri

Teodore-Adrian Negoiță, artistul care transformă icoanele și lingurile de lemn în povești vii ale satului românesc: „Am pictat pe pietre, pe coajă de ou sau pe scoarță de copac”
Reportaj
Știri România 19:00
Teodore-Adrian Negoiță, artistul care transformă icoanele și lingurile de lemn în povești vii ale satului românesc: „Am pictat pe pietre, pe coajă de ou sau pe scoarță de copac”
Cum se formează Guvernul în Republica Moldova - rolul parlamentului și rolul președintelui  
Știri România 18:36
Cum se formează Guvernul în Republica Moldova – rolul parlamentului și rolul președintelui  
Parteneri
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Adevarul.ro
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:11
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Stiri Mondene 17:10
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
TVMania.ro
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
ObservatorNews.ro
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Mediafax.ro
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
A murit un mare jucător de tenis! Acesta a scris istorie la Roland Garros, împreună cu Ilie Năstase
KanalD.ro
A murit un mare jucător de tenis! Acesta a scris istorie la Roland Garros, împreună cu Ilie Năstase

Politic

Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: „Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare”
Politică 18:26
Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: „Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare”
Reacția Dianei Șoșoacă după ce a fost acuzată de 11 infracțiuni
Politică 17:12
Reacția Dianei Șoșoacă după ce a fost acuzată de 11 infracțiuni
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea