Durerea de urechi în timpul zborului apare din cauza variațiilor bruște ale presiunii atmosferice, la care organismul nu reușește să se adapteze rapid.

Momentele cele mai dificile sunt decolarea și aterizarea. Pentru a reduce senzația neplăcută, mai mulți călători au împărtășit, pe platforma Threads, câteva sfaturi utile.

Manevra Valsalva

Una dintre metodele cele mai eficiente este manevra Valsalva. Aceasta presupune o inspirație profundă, urmat de închiderea nasului și a gurii, pentru a expira ușor prin nas. Potrivit specialiștilor, aaceastă tehnică ajută la echilibrarea presiunii în urechea medie.

Manevra Valsalva este o tehnică de expirație forțată cu căile respiratorii blocate (nas și gură închise), utilizată pentru a echilibra presiunea din urechea medie (desfundarea urechilor).

Mestecați gumă sau mâncați bomboane

Un alt sfat frecvent menționat este mestecarea gumei de mestecat sau consumul de bomboane în timpul zborului.

Acest obicei stimulează reflexul de înghițire, care contribuie la reglarea naturală a presiunii.

De asemenea, înghițitul frecvent și căscatul pot avea același efect benefic.

Căști, dopuri speciale și apă

Unii pasageri recomandă utilizarea căștilor cu funcție de reducere a zgomotului sau a dopurilor speciale pentru urechi, care pot atenua senzația de presiune și pot face călătoria mai confortabilă.

Consumul de apă în înghițituri mici este o altă soluție utilă, deoarece ajută la activarea trompei lui Eustachio, responsabilă de echilibrarea presiunii între urechea medie și mediul exterior.

Evitați somnul la decolare și la aterizare!

Experții și călătorii cu experiență subliniază importanța evitării somnului în timpul decolării și aterizării.

În aceste momente, modificările de presiune sunt cele mai rapide, iar corpul are nevoie să efectueze în mod activ înghițituri sau mișcări ale maxilarului pentru a menține echilibrul presiunii.

În timpul somnului, aceste procese încetinesc, ceea ce poate agrava senzația de urechi înfundate sau chiar durerea.

