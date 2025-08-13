Factori care influențează cantitatea de hrană

Cantitatea ideală de hrană pentru un câine depinde de o serie de factori medicali și de mediu, precum vârsta, greutatea, nivelul de activitate, starea generală de sănătate și situația reproductivă. Pentru a-i menține sănătatea pe termen lung este esențial să îi monitorizezi greutatea, să respecți indicațiile medicului veterinar și să controlezi aportul caloric zilnic. Dacă nu ești sigur ce tip de hrană să alegi și în ce cantitate să o oferi, cel mai indicat este să consulți medicul veterinar, care îți cunoaște cel mai bine companionul și îi poate ajusta dieta în funcție de nevoile specifice. Iată principalii factori de care trebuie să ții cont atunci când stabilești alimentația câinelui tău.

Vârsta. Puii au nevoie de mai multă energie (calorii), mai multe proteine și anumiți nutrienți comparativ cu câinii adulți.

Gabarit. Câinii de talie mare au nevoie de mai multă hrană comparativ cu cei de talie mică.

Nivelul de activitate. Câinii care sunt foarte activi au nevoie de o cantitate mai mare de hrană.

Statusul reproductiv. Câinii sterilizați sau castrați au nevoie de mai puține calorii decât cei necastrați. De asemenea, femelele gestante sau cele care alăptează au nevoie de mai multă hrană pentru a se susține pe ele, dar și puii.

Scorul stării corporale. Câinii supraponderali trebuie să consume mai puține calorii decât cei cu greutăți în limitele normale, în timp ce câinii subponderali au nevoie să mănânce mai mult.

Tipul de hrană. Unele alimente sunt foarte bogate în calorii și nutrienți, ceea ce înseamnă că o cantitate mică de hrană poate fi suficientă, conform PetMD.com.

Nevoile nutriționale ale unui câine se pot schimba odată cu înaintarea în vârstă, cu stilul de viață ori cu starea de sănătate. De asemenea, este important de reținut faptul că fiecare câine este unic în felul lui, adică ceea ce este ideal pentru unul poate să nu fie la fel de potrivit pentru altul.

Câtă mâncare ar trebui să îi dai câinelui tău

Determinarea cantității de hrană pe care ar trebui să o consume zilnic un câine nu este întotdeauna o misiune ușoară, dar există mai multe resurse de ajutor. Cel mai bun punct de plecare îl reprezintă informațiile pe care le regăsești pe eticheta hranei pentru câini pe care o mănâncă patrupedul tău. Pe ambalaj vei găsi o diagramă care conține recomandări de hrănire adaptate în funcție de câine. Un calculator de calorii poate fi util, însă acesta oferă doar estimări.

Nevoile reale ale câinelui tău pot fi cu 50% mai mari sau mai mici decât valorile standard. Evaluarea condiției corporale este o metodă bună de ajustare a cantității de hrană pe care o oferi câinelui tău, în timp ce sfatul medicului veterinar este întotdeauna binevenit.

Hrănirea cățelușilor

Hrănirea cățelușilor este ceva mai complicată, deoarece aceștia au nevoie în primele luni de viață de mai multe calorii, proteine și nutrienți pentru a susține creșterea. Puii de talie mare au cerințe diferite comparativ cu cei de talie mică și medie, motiv pentru care trebuie hrăniți cu formule speciale pentru dezvoltarea corectă a oaselor și a articulațiilor. Pentru asta este indicat să discuți cu medicul veterinar care îți va recomanda formula potrivită cățelului tău, cât de mult să-i dai să mănânce pe măsură ce crește și cât timp trebuie administrată hrana pentru pui. Pe măsură ce se apropie de talia specifică vârstei adulte, nevoile lor nutriționale devin similare cu cele ale câinilor maturi. Așadar, verifică atât greutatea actuală a cățelușului, cât și vârsta sa pentru a determina cantitatea de hrană pe care trebuie să i-o dai patrupedului tău.

Mai jos prezentăm un tabel elocvent cu valorile nutriționale de care trebuie să beneficieze câinele tău, în funcție de greutatea corporală:

Greutatea câinelui Cantitatea de hrană pe zi: 1-3 luni Cantitatea de hrană pe zi: 3-5 luni Cantitatea de hrană pe zi: 5-7 luni Cantitatea de hrană pe zi: 7-12 luni Până la 2,3 kg ½-1 cană ½-¾ cană ¼-½ cană ¼-½ cană 3-4,5 kg 1-1½ cană ¾-1 cană ½-1 cană ½-¾ cană 5-9 kg 1½-2½ căni 1-1¾ cană 1-1½ cană ¾-1¼ cană 9,5-18 kg 2½-4¼ căni 1¾-3 căni 1½-2½ căni 1¼-2¼ căni 18,5-27 kg 4¼-5¾ căni 3-4 căni 2½-3½ căni 2¼-3 căni

Hrănirea câinilor adulți

Câinii adulți, adică cei cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani sunt cel mai ușor de hrănit, însă întotdeauna trebuie să ții seama de talie și de greutate. Odată ce au ajuns la vârsta adultă, nevoile lor nutriționale ar trebui să fie constante în timp. Astfel, aceștia au adesea nevoie de hrană cu mai puține calorii pentru a evita îngrășarea, dar pot beneficia de ingrediente pentru susținerea articulațiilor și pentru gestionarea afecțiunilor specifice vârstei.

Veterinarul îți va spune care este momentul potrivit să faci trecerea de la o dietă pentru cățeluși, la una pentru adulți. Folosește greutatea ideală a câinelui tău pentru a stabili cantitatea de hrană pe care să i-o oferi. Acest obiectiv de greutate poate fi mai mic decât greutatea actuală a patrupedului dacă acesta este supraponderal sau puțin mai mare dacă este prea slab. De aceea, se recomandă să-ți cântărești câinele la fiecare vizită la medicul veterinar și să-i monitorizezi periodic greutatea. Poți face acest lucru și la tine acasă folosind un cântar pentru animale, precum Brecknell MS15.

Revenind, dacă hrana preferată a câinelui tău conține 379 kcal per cană, intervalele vor fi similare pentru orice hrană pentru câini adulți cu un conținut caloric similar. În continuare îți prezentăm un tabel elocvent cu valorile nutriționale de care trebuie să beneficieze câinele tău, în funcție de greutatea corporală:

Greutatea câinelui Cantitatea de hrană pe zi 1,5-5,5 kg ½-1¼ cană 6-9 kg 1¼-1⅔ cană 9,5-16 kg 1⅔-2⅓ căni 16-23 kg 2⅓-3 căni 23-34 kg 3-3¾ căni 34,5-45 kg 4-4⅔ căni peste 45 kg 4⅔ căni plus ⅓ cană pentru fiecare 4,5 kg de greutate corporală peste 45 kg

De ce să hrănești corect câinele

După cum am precizat deja, când vine vorba de stabilirea frecvenței și a cantității de hrană potrivite pentru câinele tău, este important să iei în considerare calcul vârsta, rasa, greutatea și nivelul individual de energie. Pentru ca blănosul tău să aibă o greutate corporală în limitele normale, precum și o condiție fizică sănătoasă este recomandat să îl hrănești cu o dietă completă și echilibrată din punct de vedere nutrițional, adaptată vârstei, greutății și necesarului său de energie.

Trebuie să știi că, dacă un câine primește o dietă completă și echilibrată, potrivită stadiului său de viață și în cantitatea necesară pentru a-i acoperi nevoile energetice, el va beneficia și de toți nutrienții esențiali de care are nevoie. Adăugarea în dietă a altor nutrienți, cum ar fi calciul, nu doar că este inutilă, dar aceștia pot provoca probleme articulare la câinii aflați în creștere. Fiecare produs are un ghid individual de hrănire bazat pe greutatea câinelui tău, precum și pe caloriile furnizate de respectiva hrană, repere care ar trebui folosite ca punct de plecare pentru a estima câtă hrană să-i oferi animalului. Subalimentarea poate duce la nivel scăzut de energie, imunitate slabă și alte probleme, în timp ce supraalimentarea este însă mult mai frecventă.

Datele statistice arată că 59% dintre câini sunt supraponderali sau obezi, ceea ce le crește riscul pentru boli articulare, dificultăți de respirație, probleme cardiace, insolație și șoc termic, boala Cushing, afecțiuni ale pielii, diferite tipuri de cancer, scăderea calității vieții și reducerea duratei de viață. Dacă animalul tău este supraponderal, medicul veterinar îți poate recomanda o dietă specială pentru controlul greutății. Când câinele suferă de anumite afecțiuni el trebuie să mănânce la anumite ore din zi sau să ia medicamente odată cu mâncarea, conform VCA Animal Hospitals. Dacă este obișnuit cu un program fix de hrănire, se va adapta ușor.

De câte ori pe zi trebuie hrănit câinele

Diferitele tipuri de hrană (umedă și uscată) au densități energetice diferite, așa că este important să fie cântărită și să nu se estimeze cantitatea. De asemenea, aceste ghiduri sunt pentru porții zilnice, deci dacă hrănești câinele de mai multe ori pe zi, trebuie să împarți cantitatea totală de hrană corespunzător pentru fiecare masă. Unele rase de câini, precum Kelpie și Australian Cattle Dog, au niveluri energetice mai ridicate decât Basenji sau Chow Chow, ceea ce afectează cantitatea de hrană și caloriile pe care aceste rase ar trebui să le consume zilnic, potrivit Petbarn.

În schimb, o rasă de talie mică, precum Yorkshire Terrier, va mânca mult mai puțin decât o rasă gigant, ca Saint Bernard. De aceea, specialiștii în nutriție animală spun că este bine să hrănești câinele adult de două ori pe zi, o dată dimineața și o dată seara. Dacă dorești să îi împarți hrana zilnică în 3-4 mese mai mici, poți face acest lucru, cu condiția să respecți gramajele recomandate. În acest fel, câinele tău are timp să digere hrana și să-și mențină ritmul metabolic constant.

Cățelușii, în schimb, trebuie hrăniți mai des, fiind în creștere. Tabelele de hrănire indică porția zilnică totală, dar aceasta trebuie împărțită în mai multe mese, după cum urmează:

Câini de talie mare și gigant:

Pui până la 4 luni: 3 mese/zi

Adulți și seniori: 2-3 mese/zi

Câini de talie mică și medie:

Pui până la 4 luni: 3 mese/zi

Adulți și seniori: 2 mese/zi

Câine de talie foarte mică („toy”):

Pui până la 4 luni: 4-5 mese/zi

Pui între 4-6 luni: 3 mese/zi

Peste 6 luni: 2 mese/zi

Foto: Shutterstock.com

