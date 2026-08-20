Schimbările climatice cresc riscul de turbulențe

Turbulențele severe în aer limpede (CAT, sau Clear-Air Turbulence), cele care apar brusc pe cer senin și fără vreun avertisment vizibil, s-au intensificat cu 55% pe rutele aeriene intens circulate.

Consecințele acestor schimbări atmosferice se traduc în incidente tot mai frecvente. Recent, o cursă Air India pe ruta Phuket – Delhi a fost lovită de turbulențe extreme la aproximativ 90 de minute de la decolare, provocând rănirea a cel puțin 12 pasageri care s-au lovit violent de plafonul cabinei pentru că nu purtau centurile de siguranță.

Evenimente similare au afectat în ultimele luni aeronave ale companiilor Delta Air Lines, Cathay Pacific sau easyJet, soldate cu spitalizări sau aterizări de urgență.

Schimbările climatice și fenomenul El Niño

Cauza principală identificată de piloți și meteorologi o reprezintă schimbările climatice. Pe măsură ce atmosfera se încălzește, diferențele mari de temperatură dintre masele de aer întăresc curenții de jet. Această dinamică creează condiții ideale pentru turbulențele în aer curat, imposibil de detectat pe radarele meteorologice obișnuite.

La acest tablou se adaugă impactul fenomenului El Niño, prevăzut să atragă o creștere cu până la 30% a turbulențelor deasupra Atlanticului de Nord, cu efecte resimțite și în America de Nord, Asia de Sud-Est sau America de Sud.

Totuși, companiile aeriene își adaptează tehnologia pentru a anticipa pericolele. Experții în aviație arată că aeronavele moderne pot transmite în timp real date despre zonele cu aer agitat către zborurile care vin din urmă. Astfel, piloții pot schimba altitudinea din timp sau pot avertiza echipajul și pasagerii cu câteva minute înainte de impact, transformând un eveniment neprevăzut într-o manevră controlată.

Drepturile pasagerilor în cazul turbulențelor severe

Din punct de vedere legal, o deviere sau o întârziere cauzată de turbulențe severe este considerată circumstanță extraordinară provocată de vreme, motiv pentru care companiile nu plătesc compensațiile fixe pentru întârziere.

Totuși, în cazul în care un pasager suferă vătămări corporale la bord, situația intră sub incidența normelor internaționale privind răspunderea companiilor aeriene, fiind esențial ca accidentarea să fie raportată imediat echipajului de cabină.

Pentru a diminua anxietatea și disconfortul în timpul călătoriei, specialiștii recomandă alegerea unui loc situat deasupra aripilor, unde mișcările aeronavei sunt mult mai puțin sesizabile. De asemenea, menținerea centurii de siguranță cuplate pe toată durata zborului oferă o protecție totală.

În momentele de mișcare bruscă, ridicarea picioarelor de pe podea atenuează senzația de tremur transmisă prin fuzelaj, iar vizualizarea aeronavei ca deplasându-se printr-un mediul dens, similar cu gelatina, ajută la calmarea stărilor de panică.