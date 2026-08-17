Super El Niño în 2026: Ce ne așteaptă?

Fenomenul a fost numit „Super El Niño” de mass-media, dar experții subliniază că acest termen nu reflectă complexitatea sa. Conform meteorologiaenred, El Niño este caracterizat de creșterea semnificativă a temperaturii apei de suprafață și subterane în Oceanul Pacific.

Regiunea Niño 3.4, utilizată frecvent pentru monitorizare, a înregistrat recent o anomalie termică de +1,8°C, un record istoric pentru această perioadă a anului.

Pentru comparație, Super El Niño din 1997-98 a atins acest prag abia pe 20 august.

Dr. Ken Takahashi Guevara, cercetător la Institutul Geofizic din Peru, explică faptul că influența El Niño se resimte deja în țări precum Chile, Argentina, Peru, Ecuador și Columbia. „Definirea acestui fenomen este mult mai complexă decât pare”, a declarat el pentru Mongabay Latam.

Ce impact va avea El Niño în Europa?

Deși efectele directe ale fenomenului sunt mai vizibile în regiunile Americii și Asiei, El Niño poate influența indirect și clima din Europa.

Potrivit meteorologiaenred, în sudul Europei există o probabilitate mai mare de temperaturi peste medie și precipitații crescute în perioada august-octombrie, deși semnalul nu este încă foarte consistent.

„El Niño poate modifica circulația atmosferică a Atlanticului de Nord, ceea ce ar putea afecta vremea din Spania în toamnă și iarnă” , avertizează specialiștii. Schimbările în tiparele vânturilor sau ale presiunii atmosferice pot duce la ierni mai calde, mai umede sau mai uscate decât de obicei.

69% șanse să devină cel mai intens El Niño înregistrat vreodată

NOAA estimează o probabilitate de 95% ca El Niño să atingă statutul de „foarte puternic” în trimestrul octombrie-decembrie și o șansă de 69% să devină cel mai intens El Niño înregistrat vreodată, depășind faimosul eveniment din 1982-83.

Acest lucru ar însemna anomalii de temperatură care să depășească +2,5°C în medie, o valoare fără precedent. De asemenea, în primele 300 de metri sub suprafața oceanului, anomaliile termice au depășit +10°C în anumite zone, conform NOAA.

Totuși, meteorologii avertizează că intensitatea fenomenului nu înseamnă automat haos climatic la nivel global. „Un El Niño foarte puternic crește probabilitatea evenimentelor meteo extreme, cum ar fi valurile de căldură, secetele sau ploile torențiale, dar impactul variază în funcție de regiune și de interacțiunea cu alți factori climatici”, subliniază specialiștii.

Acest episod de El Niño are loc în contextul schimbărilor climatice globale. Combinația dintre un fenomen natural intens și creșterea temperaturilor cauzată de activitatea umană ar putea amplifica efectele, mai ales în ceea ce privește valurile de căldură și evenimentele extreme de precipitații.

„Nu este cazul să intrăm în panică, dar trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce urmează”, concluzionează specialiștii.

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