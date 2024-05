Turbulențele în aer limpede reprezintă un fenomen care este uneori greu de prevăzut şi care, conform experţilor, cunoaşte o amplificare pe fondul schimbărilor climatice.

Acestea sunt asociate cu o modificare a curenţilor de aer care afectează stabilitatea aeronavei în zbor.

Specialiștii araată că acestea pot fi provocate de furtuni, mişcări de aer în jurul munţilor, fronturi de aer rece sau cald sau chiar de jetstreamuri – vânturi puternice care circulă în jurul Pământului la anumite latitudini.

„Chiar dacă meteorologii deţin instrumente excelente pentru prezicerea turbulenţelor, acestea nu sunt perfecte şi se pot produce turbulenţe neaşteptate”, a declarat pentru AFP Thomas Guinn, profesor la Universitatea Aeronautică Embry-Riddle din Florida, Statele Unite.

În ceea ce priveşte zborul de marţi, „primele elemente par să indice turbulenţe în aer limpede, cel mai periculos tip de turbulenţă”, a transmis potrivit unui comunicat de presă al Asociaţiei Însoţitorilor de Bord CWA, care reprezintă câteva zeci de mii de însoţitori de bord.

Conform specialiștilor, aceste turbulenţe produse în „aer limpede” sunt definite drept „turbulenţe bruşte şi semnificative ce se produc în zone lipsite de nori şi provoacă zdruncinarea violentă a aeronavei”, potrivit Agenţiei de Aviaţie Civilă a Statelor Unite (FAA).

Aceste fenomene sunt definite ca fiind „deosebit de problematice deoarece sunt întâlnite adesea în mod neaşteptat şi frecvent, fără să existe indicii vizuale care să-i avertizeze pe piloţi în legătură cu acest pericol”, conform FAA.

Într-un raport din 2021 al Consiliului naţional pentru siguranţa transporturilor din SUA, se arată că turbulenţele continuă să reprezinte „o cauză semnificativă a accidentelor şi rănirilor”.

Cu toate acestea, „decesele asociate turbulenţelor produse în timpul zborurilor comerciale sunt, din fericire, foarte rare”, a precizat Paul Williams, profesor de ştiinţe atmosferice la Universitatea din Reading, Anglia. Acesta a declarat că „nu a existat niciun deces legat de turbulenţe în timpul unui zbor comercial după 2009″.

Însă, potrivit cercetărilor sale, schimbările climatice înrăutățesc frecvenţa turbulenţelor. „Schimbările climatice cresc diferenţa de temperatură dintre polii reci şi tropicele calde”, acestea din urmă „încălzindu-se mai rapid decât polii la altitudini de croazieră”, a explicat Williams. „Acest efect provoacă mai multă forfecare în jeatstrem, ceea ce generează mai multe turbulenţe”.

Potrivit lui Paul Williams, turbulenţele severe în „aer limpede” din Atlanticul de Nord au crescut deja cu 55% începând din anul 1979.

„Ultimele noastre previziuni indică o dublare, sau chiar o triplare, a turbulenţelor severe în jetstremuri în următoarele decenii, în cazul în care clima continuă să se încălzească conform aşteptărilor”, a adăugat el.

Profesorul Thomas Guinn îi sfătuiește pe pasagerii avioanelor să-şi ţină centurile de siguranţă cuplate cât mai mult timp posibil. În astfel de situații, riscul de accident este mult mai mic, arată specialistul.

Un Boeing 777 operat de Singapore Airlines a înregistrat, marţi, perturbări majore în zbor, a anunţat compania aeriană, ceea ce a dus la moartea unei persoane şi la rănirea altor câteva zeci.

🚨🇸🇬🇹🇭BREAKING: BOEING 777 PLUNGED 7,000FT IN MINUTES



According to flight tracking data, the Singapore Airlines 777 lost altitude, plunging from 38,000ft to 31,000ft, over the west coast of Burma due to “severe turbulence.”



Local media reported that extreme tropical… https://t.co/oS78PN5tUD pic.twitter.com/VaaA1THiMY