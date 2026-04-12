Dietele vegetale: calitatea contează

„Nu este niciodată prea târziu să începem să ne hrănim sănătos pentru a reduce riscul de boală Alzheimer și de demențe asociate”, a declarat autoarea principală a studiului, Unhee Lim, profesor de științe ale populației la Centrul de Oncologie al Universității din Hawaii.

Nu toate dietele pe bază de plante sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată studiul. Cercetătorii au clasificat alimentele vegetale în funcție de calitate. Cele mai sănătoase opțiuni includ cereale integrale, fructe, legume, nuci, leguminoase, uleiuri vegetale, ceai și cafea. Consumul acestora a fost asociat cu un risc cu 7% mai mic de demență, comparativ cu persoanele care au consumat mai puține astfel de alimente.

Pe de altă parte, alimentele vegetale procesate, cum ar fi cerealele rafinate, zaharurile adăugate, cartofii și sucurile de fructe, au fost considerate mai puțin sănătoase. Consumul ridicat al acestora a dus la o creștere cu 6% a riscului de demență, conform cercetătorilor.

„Constatările noastre evidențiază faptul că este important nu doar să urmezi o dietă bazată pe plante, ci și să te asiguri că dieta este de înaltă calitate”, a explicat Song-Yi Park, profesor asociat la Centrul de Oncologie al Universității din Hawaii.

Cum arată o dietă sănătoasă pe bază de plante?

O dietă sănătoasă pe bază de plante înseamnă mai mult decât renunțarea la carne, lactate și ouă. Este important să evităm alimentele procesate, chiar dacă sunt de origine vegetală. De exemplu, o vafă congelată cu sirop de arțar artificial sau un burger vegetarian fast-food plin de sodiu nu sunt benefice pentru sănătatea creierului. În schimb, ar trebui să prioritizăm alimentele integrale precum legumele, fructele proaspete, cerealele integrale și nucile.

„Concluziile sugerează că atât alimentația predominant vegetală, cât și calitatea ridicată a dietei ajută la protejarea funcției creierului pe măsură ce îmbătrânim”, a spus Dr. David Katz, specialist în medicină preventivă și fondator al organizației non-profit True Health Initiative.

Alte beneficii ale dietei pe bază de plante

Pe lângă reducerea riscului de demență, o dietă sănătoasă pe bază de plante are beneficii semnificative pentru sănătatea generală. Conform cercetărilor anterioare, o astfel de dietă poate scădea riscul de diabet cu până la 68% și poate reduce semnificativ șansele de a dezvolta boli cardiovasculare și hipertensiune arterială.

De exemplu, riscul de diabet de tip 2 scade cu 24% pentru cei care consumă mai multe cereale integrale, fructe și legume proaspete, limitând în același timp alimentele nesănătoase, fie ele de origine vegetală sau animală. O astfel de dietă poate, de asemenea, să reducă indicele de masă corporală și circumferința taliei.

În plus, dieta pe bază de plante contribuie la o viață mai lungă și mai sănătoasă. Un raport din 2023 al Comisiei EAT-Lancet a concluzionat că o dietă ecologică, bogată în fructe, legume și cereale integrale, poate reduce riscul de deces prematur cu aproape o treime. Totodată, această dietă ajută la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, esențială pentru protejarea planetei.

„Constatările arată cât de strâns sunt legate sănătatea umană și cea planetară”, a explicat Dr. Walter Willett, profesor la Harvard, în cadrul unui interviu.

Adoptarea unei diete sănătoase pe bază de plante nu doar că protejează creierul, dar contribuie și la o viață mai lungă și la un mediu mai curat, subliniază experții.

