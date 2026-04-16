Rețeta succesului

Vânzarea Spitalului Clara din Basel, Elveția, a adus mănăstirii Ingenbohl peste jumătate de miliard de euro. Deși s-a convenit păstrarea confidențialității asupra prețului de achiziție, publicarea cifrelor Spitalului Universitar din Basel arată clar: totalul activelor din bilanțul pe anul 2025 a crescut cu aproximativ 530 de milioane de franci (peste 546,1 milioane de euro).

Potrivit publicației „Bote”, acest lucru nu poate fi explicat decât prin preluarea Spitalului Clara. Conform sursei citate, împrumuturile de la terți au crescut anul trecut cu 520 de milioane de franci. De la începutul lunii noiembrie 2025, Grupul Clara – format din St. Claraspital AG, Clarunis AG și alte societăți – aparține oficial Spitalului Universitar.

Îngrijirea călugărițelor este asigurată

Această infuzie de capital era, se pare, necesară. Din cele aproximativ 270 de călugărițe, doar 15 mai au vârsta sub 70 de ani, iar 125 se află deja în centre de îngrijire. Înainte de vânzarea spitalului, mănăstirea Ingenbohl se finanța din pensii minime și din chirii. Acum, îngrijirea viitoare a călugărițelor este asigurată.

În plus, conducerea spitalului pur și simplu nu mai putea fi susținută din punct de vedere al personalului

„Pe termen lung, nu mai era posibil să asigurăm suficiente membre în consiliul de administrație din rândurile noastre”, a declarat sora Tobia pentru publicația „Blick”. Deși vânzarea a fost necesară, călugărițelor nu le-a fost deloc ușor să facă acest pas.

Această sumă îi permite mănăstirii Ingenbohl nu doar să asigure condiții medicale de top pentru surorile în vârstă, ci și să finanțeze proiecte umanitare masive pe trei continente.

O parte din veniturile obținute prin vânzare va fi direcționată către proiectele umanitare ale ordinului, de exemplu în Africa, Asia sau Europa de Est. Ce se va întâmpla cu restul banilor rămâne însă o chestiune deschisă.

