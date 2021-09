Echinocțiul de toamnă 2021. Când are loc și cum ne influențează echinocțiul de toamnă

Echinocțiul are loc de două ori pe an: echinocțiul de primăvară, în jurul datei de 21 martie și echinocțiu de toamnă, în jurul datei de 23 septembrie. Descoperă când are loc echinocțiul de toamnă 2021 și care sunt influențele acestui eveniment astronomic.

Când are loc echinocțiul de toamnă 2021

Echinocțiul de toamnă din 2021 are loc pe 22 septembrie la ora 22:21 și este momentul în care Soarele trece prin punctul de intersecție a eclipticii cu ecuatorul ceresc.

La începutul ultimei decade a lunii septembrie, în fiecare an, are loc echinocțiu de toamnă. De acum începe sezonul de toamnă. După data de 23 septembrie zilele devin mai scurte și nopțile mai lungi, iar asta durează până la solstitiul de iarna, în jurul datei de 22 decembrie. În ziua echinocțiului de toamnă soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale Est și Vest. În zona Polului Nord, de acum începe noaptea polară, iar în zona Polului Sud, Soarele stă deasupra orizontului pentru 6 luni, până când începe echinocțiul de primăvară.

Echinocțiul de toamnă 2021 si anotimpurile

Echinocțiul de toamnă în următorii ani

2022 -23 septembrie, ora 04:04

2023- 23 septembrie,, ora 09:50

2024 -22 septembrie, ora 15:44

2025 – 22 septembrie, ora 21:19

2026- 23 septembrie, ora 03:05

2027- 23 septembrie, ora 09:02

2028 – 22 septembrie, ora 14:45

Cum ne influențează echinocțiul de toamnă

Odată cu echinocţiul de toamnă 2021, energia universală a planetei se schimbă. Balanţa aduce cu ea un alt tip de energie, ideal pentru manifestare şi gândire sau pentru meditaţie. Este o energie de factură pozitivă. Zilele de toamnă care vor curge până la instalarea iernii astronomice reprezintă momentul oportun pentru a aduce echilibrul în toate aspectele vieții noastre. Toamna este un timp al destinderii, dar şi al deciziei şi al angajamentului.

Echinocțiul de toamnă 2021 – tradiții și obiceiuri

Potrivit tradiției, în popor se păstrează amintirea celebrării unui străvechi început de an. Obiceiurile și tradițiile sunt concentrate în jurul zilei Crucii. Cu această ocazie, se aduc la biserică flori și se împodobește crucea.

La țară, echinocțiul de toamnă reprezintă încheierea muncilor agricole și sărbătorirea estui eveniment prin sărbătoarea recoltelor. Sătenii obișnuiesc să ducă bucate din recoltă la preot pentru a fi sfințite.

Echinocțiul de toamnă este legat și de încheierea muncilor agricole și de sărbătorirea recoltelor. Acum se iau ultimele recolte și se fac provizii pentru sezonul rece. În această zi se prepară primul must din strugurii proaspăt culeși, se bat nucii și se scutură merele și gutuile. Este perioada ideală pentru a ne face planuri și pentru a ne regenera, precum natura.

Superstiții legate de echonocțiul de toamnă

Florile și frunzele de pe cruce se spune că sunt bune de leac, vindecă durerile de cap, durerile de dinți.

De asemenea, în ziua în care începe sezonul de toamnă, la biserică se duc prune, care după ce sunt sfințite, se pot păstra timp îndelungat și pot vindeca bubele.

Tradiția spune că ultimele fructe din pom trebuie lăsate pentru Mama Natură.

Acum, de echinocțiu de toamnă, tradiția spune că este perioada ideală pentru a ne face planuri și pentru a ne regenera, precum natura.







