Litoralul cubanez, un paradis exotic

Într-un contrast izbitor cu străzile degradate, mașinile de epocă înaintează lent, etalându-și cromul strălucitor și culorile vibrante. Sub capotele îngrijite, motoarele torc nostalgic, transformând vehiculele în apariții de poveste pe un fundal urban neprimitor.

Experiența unei românce în Cuba: aspirina, paracetamolul sau săpunul sunt un lux, mașinile torc nostalgic și sunt ca niște jucării dintr-o poveste
Cuba, o țară a contrastelor. Foto Facebook /Auris Luca.

Dincolo de haosul urban, litoralul cubanez se dezvăluie ca un paradis exotic: plaje de un alb imaculat, străjuite de palmieri și scăldate de ape turcoaz. Ca o compensație pentru micile neajunsuri ale orașului, localnicii au transformat răsfățul într-o artă.

Imaginează-ți o cină desprinsă din filme, cu masa așezată direct pe nisip, unde te poți delecta cu celebrul homar la grătar și cocktailuri locale, totul pe fundalul hipnotic al valurilor care se sparg la picioarele tale.

Munți de gunoaie la tot pasul

„Trebuie să fii pregătit, când ajungi în Havana, să vezi la tot pasul munți de gunoaie care îți mută nasul din loc, dar și mulți oameni săraci, care îți cer bani sau chiar și hanoracul de pe tine ori un banal breloc. Este de înțeles, ei trăiesc greu și n-au mai nimic, astfel că li se pare natural să le ceară turiștilor tot felul de lucruri”, avertizează românca din Constanța.

Cu toate acestea, spune că a mers singură, noaptea, pe străzi, cu aparatul foto atârnat la gât, pentru că se rătăcise: „A fost safe, chiar dacă la prima vedere nu pare așa”.

„Ca să vă faceți o idee, aspirina, paracetamolul sau săpunul sunt un lux pentru majoritatea cubanezilor, deoarece nu se găsesc, astfel că ajung să le ceară turiștilor. Dar acestea sunt lucrurile mărunte de care au nevoie, însă există multe alte situații care le fac viața foarte grea, precum lipsa alimentelor, sistemul sanitar deficitar, întreruperea frecventă a curentului electric, chestii care unora le sunt cunoscute din timpurile pe care vrem să le uităm”, arată femeia.

Clădiri coloniale impunătoare

Cuba nu este însă doar despree lucruri negative. Dincolo de aceste aspecte, Cuba impresionează prin arhitectura sa plină de caracter. Turiștii sunt atrași de clădirile coloniale impunătoare, ale căror culori vii de altădată s-au transformat sub arșița soarelui în ziduri scorojite, dar extrem de fotogenice. Aceste ziduri crăpate nu sunt doar ruine, ci martori tăcuți ai unei istorii care refuză să dispară.

„Ah, să nu uit de oameni, care intră tot pe lista de plusuri. Calzi, prietenoși, amabili, cubanezii, chiar dacă trăiesc în vremuri foarte grele, nu au uitat să zâmbească și să se bucure de viață. Din boxe improvizate curge muzica în timpul petrecerilor organizate pe stradă, iar dansul apare firesc, precum respirația”, arată românca.

Recent, guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri și să trimită turiștii în alte unități de cazare, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate din cauza crizei energetice, care s-a agravat pe fondul embargoului american asupra petrolului, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Festivalul anual al trabucurilor din Havana, unul dintre cele mai importante evenimente internaţionale dedicate tutunului, programat să se desfăşoare timp de cinci zile la sfârşitul lunii februarie, a fost suspendat pe termen nedeterminat din cauza crizei economice severe care afectează Cuba, relatează CNBC.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un sat mic din Turcia în care se ascunde un restaurant cu o stea Michelin a devenit una dintre cele mai bune destinații pentru 2026
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wooow, ce apariție rară! Cum arată Mona Muscă la 76 de ani. Fostul ministru al Culturii s-a retras din viața publică în 2007, dar acum ceva timp a fost la un eveniment monden. Ce au observat absolut toți la fosta politiciană extrem de populară în urmă cu 20 de ani
Viva.ro
Wooow, ce apariție rară! Cum arată Mona Muscă la 76 de ani. Fostul ministru al Culturii s-a retras din viața publică în 2007, dar acum ceva timp a fost la un eveniment monden. Ce au observat absolut toți la fosta politiciană extrem de populară în urmă cu 20 de ani
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
Elle.ro
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
gsp
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
GSP.RO
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
Cu un picior în play-out, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe Alibec și Politic: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
GSP.RO
Cu un picior în play-out, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe Alibec și Politic: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

„Cazul Samca”, primul fake true crime românesc, transformă hărțuirea din școli într-o anchetă cu miză socială. Regizorii filmului „Cazul Samca”: „Ar fi bine să nu transformăm suferința în spectacol”
Exclusiv Interviu
Știri România 17:00
„Cazul Samca”, primul fake true crime românesc, transformă hărțuirea din școli într-o anchetă cu miză socială. Regizorii filmului „Cazul Samca”: „Ar fi bine să nu transformăm suferința în spectacol”
Fenomenul fizic care duce la apariția gropilor pe drumurile din România după ce ninge
Știri România 15:01
Fenomenul fizic care duce la apariția gropilor pe drumurile din România după ce ninge
Parteneri
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării rămâne neelucidat
Adevarul.ro
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării rămâne neelucidat
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Elle.ro
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Stiri Mondene 16:56
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
ObservatorNews.ro
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Mediafax.ro
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Politică 12:52
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat