Litoralul cubanez, un paradis exotic

Într-un contrast izbitor cu străzile degradate, mașinile de epocă înaintează lent, etalându-și cromul strălucitor și culorile vibrante. Sub capotele îngrijite, motoarele torc nostalgic, transformând vehiculele în apariții de poveste pe un fundal urban neprimitor.

Cuba, o țară a contrastelor. Foto Facebook /Auris Luca.

Dincolo de haosul urban, litoralul cubanez se dezvăluie ca un paradis exotic: plaje de un alb imaculat, străjuite de palmieri și scăldate de ape turcoaz. Ca o compensație pentru micile neajunsuri ale orașului, localnicii au transformat răsfățul într-o artă.

Imaginează-ți o cină desprinsă din filme, cu masa așezată direct pe nisip, unde te poți delecta cu celebrul homar la grătar și cocktailuri locale, totul pe fundalul hipnotic al valurilor care se sparg la picioarele tale.

Munți de gunoaie la tot pasul

„Trebuie să fii pregătit, când ajungi în Havana, să vezi la tot pasul munți de gunoaie care îți mută nasul din loc, dar și mulți oameni săraci, care îți cer bani sau chiar și hanoracul de pe tine ori un banal breloc. Este de înțeles, ei trăiesc greu și n-au mai nimic, astfel că li se pare natural să le ceară turiștilor tot felul de lucruri”, avertizează românca din Constanța.

Cu toate acestea, spune că a mers singură, noaptea, pe străzi, cu aparatul foto atârnat la gât, pentru că se rătăcise: „A fost safe, chiar dacă la prima vedere nu pare așa”.

„Ca să vă faceți o idee, aspirina, paracetamolul sau săpunul sunt un lux pentru majoritatea cubanezilor, deoarece nu se găsesc, astfel că ajung să le ceară turiștilor. Dar acestea sunt lucrurile mărunte de care au nevoie, însă există multe alte situații care le fac viața foarte grea, precum lipsa alimentelor, sistemul sanitar deficitar, întreruperea frecventă a curentului electric, chestii care unora le sunt cunoscute din timpurile pe care vrem să le uităm”, arată femeia.

Clădiri coloniale impunătoare

Cuba nu este însă doar despree lucruri negative. Dincolo de aceste aspecte, Cuba impresionează prin arhitectura sa plină de caracter. Turiștii sunt atrași de clădirile coloniale impunătoare, ale căror culori vii de altădată s-au transformat sub arșița soarelui în ziduri scorojite, dar extrem de fotogenice. Aceste ziduri crăpate nu sunt doar ruine, ci martori tăcuți ai unei istorii care refuză să dispară.

„Ah, să nu uit de oameni, care intră tot pe lista de plusuri. Calzi, prietenoși, amabili, cubanezii, chiar dacă trăiesc în vremuri foarte grele, nu au uitat să zâmbească și să se bucure de viață. Din boxe improvizate curge muzica în timpul petrecerilor organizate pe stradă, iar dansul apare firesc, precum respirația”, arată românca.

Recent, guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri și să trimită turiștii în alte unități de cazare, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate din cauza crizei energetice, care s-a agravat pe fondul embargoului american asupra petrolului, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Festivalul anual al trabucurilor din Havana, unul dintre cele mai importante evenimente internaţionale dedicate tutunului, programat să se desfăşoare timp de cinci zile la sfârşitul lunii februarie, a fost suspendat pe termen nedeterminat din cauza crizei economice severe care afectează Cuba, relatează CNBC.









