Organizatorul evenimentului, compania de stat Habanos S.A., a justificat decizia prin dorinţa de a menţine „cele mai înalte standarde de calitate, excelenţă şi experienţă” ale festivalului. Comitetul de organizare a transmis că lucrează la stabilirea unei noi date, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Festivalul, care a atras în trecut peste 1.000 de participanţi din 80 de ţări, reprezenta o platformă de promovare a trabucurilor cubaneze premium, renumite la nivel mondial. Evenimentul includea licitaţii de trabucuri şi vizite la plantaţiile de tutun, fiind o sursă importantă de venituri pentru economia Cubei. În ciuda aprecierii internaţionale, trabucurile cubaneze rămân interzise în Statele Unite din cauza embargoului comercial impus de zeci de ani.

În 2024, Habanos S.A. a raportat vânzări record de 827 de milioane de dolari, o creştere de 16% comparativ cu anul precedent, în pofida dificultăţilor economice. Totuşi, Cuba se confruntă în prezent cu o criză economică gravă, amplificată de o penurie acută de combustibil. CNBC notează că situaţia a fost agravată de sancţiunile impuse de Statele Unite, care au limitat accesul Cubei la livrările de petrol din Venezuela, în urma unei operaţiuni militare de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, la 3 ianuarie 2024.

Preşedintele american Donald Trump a declarat guvernul cubanez drept „o ameninţare extraordinară”, impunând tarife suplimentare pentru statele care furnizează petrol Cubei. În acest context, autorităţile de la Havana au luat măsuri pentru raţionalizarea resurselor energetice şi asigurarea serviciilor esenţiale.

Pe fondul acestei crize, Organizaţia Naţiunilor Unite a avertizat în februarie 2026 asupra riscului unui colaps umanitar în Cuba. Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a declarat că secretarul general este „extrem de îngrijorat” de situaţia umanitară din insulă, subliniind că aceasta s-ar putea deteriora semnificativ, dacă nu vor fi identificate soluţii pentru deficitul de combustibil.

