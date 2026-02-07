Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga, responsabil de comerțul extern și investițiile străine, a declarat vineri la televiziunea de stat că „a fost elaborat un plan pentru sectorul turistic pentru a reduce consumul de energie, a consolida facilitățile turistice și a profita de actualul sezon de vârf din țara noastră”.

Vicepremierul cubanez nu a dat detalii despre această „compactare” a infrastructurii turistice, dar surse citate de EFE sub rezerva anonimatului au declarat că unele hoteluri nu mai funcționează de vineri, iar turiștii străini sunt relocați în alte unități de cazare.

Măsurile luate de Guvernul cubanez afectează în principal facilitățile turistice din stațiunea Varadero (vest) și din nordul insulei.

Sectorul turistic al Cubei, considerat cândva motorul economiei acestei insule aflate din 1959 sub controlul unui regim comunist, a încheiat anul trecut cu cel mai mic număr de turiști internaționali (1,8 milioane) din 2002 încoace, fără a lua în considerare perioada pandemiei de COVID-19.

Canada, cu 754.010 de turiști, și Rusia, cu 131.882 de turiști, au fost principalele două surse de vizitatori în 2025, dar cu scăderi de 12,4%, respectiv 29% față de 2024.

Declinul a început după 2018, când Cuba a înregistrat un record istoric de turiști: 4,7 milioane într-un singur an. Cuba tocmai ieșise atunci din anii „dezghețului” cu Statele Unite sub președinția lui Barack Obama.

Instalat pentru prima dată la Casa Albă la 20 ianuarie 2017, Donald Trump a reluat presiunile asupra Cubei și le-a crescut în cel de-al doilea mandat de președinte. Între timp, țara a fost grav afectată de pandemie.

De la jumătatea anului 2024 încoace, Cuba se confruntă cu o criză energetică severă din cauza defecțiunilor frecvente ale centralelor sale termoelectrice îmbătrânite și a lipsei de valută străină pentru a importa combustibilul necesar în vederea alimentării sistemului său de generare.

Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro a însemnat, pentru regimul din Cuba, atât pierderea unui aliat, cât și sfârșitul aprovizionării cu energie. Donald Trump a sporit presiunile prin semnarea unui ordin executiv, pe 29 ianuarie, în care amenință cu tarife vamale țările care vând petrol Cubei. Aflat în căutarea fidelizării întregii emisfere de vest și scoaterii influențelor ruse și chineze din proximitatea Statelor Unite, Donald Trump a transmis Cubei „să încheie un acord până nu e prea târziu”.

Pentru a face față acestei situații, regimul de la Havana a decis să implementeze un plan de urgență care prevede raționalizarea vânzărilor de combustibil, prioritizarea telemuncii și implementarea unor modele de învățare hibrid în universități.

Criza actuală din Cuba este comparată de unii observatori internaționali cu cea de la începutul lui 1990, când prăbuşirea Uniunii Sovietice a dus la cea mai puternică recesiune de pe insula din Caraibe.

Diana Cojocaru, o femeie de 36 de ani din Republica Moldova, a murit într-un spital din Italia, iar familia ei dă acum vina pe medici: „Nu vrem răzbunare, ci răspunsuri"
Știri România 19:49
Diana Cojocaru, o femeie de 36 de ani din Republica Moldova, a murit într-un spital din Italia, iar familia ei dă acum vina pe medici: „Nu vrem răzbunare, ci răspunsuri”
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Analiză
Știri România 16:00
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Andrei Bănuță, despre mesajul piesei „Old Friend”: „În viața fiecăruia dintre noi există acei prieteni care sunt pregătiți să ne fie alături”
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
Andrei Bănuță, despre mesajul piesei „Old Friend”: „În viața fiecăruia dintre noi există acei prieteni care sunt pregătiți să ne fie alături”
Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Stiri Mondene 17:10
Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
