Potrivit Ministerului Economiei, vizitatorii au generat 743 de milioane de înnoptări. Și veniturile au atins un record: 77,5 miliarde de euro, o creștere de 9% față de 2024, cu 37% mai mult decât în 2019.

Majoritatea turiștilor, aproximativ 76%, au provenit din Europa. Creșterea numărului de înnoptări în hoteluri și alte tipuri de cazare a fost de 7,5% comparativ cu 2024.

Cu toate acestea, presiunea asupra destinațiilor turistice este resimțită. În Montmartre, unul dintre cele mai vizitate cartiere din Paris, locuitorii s-au plâns de ceea ce numesc „disneyficarea” zonei.

Bazilica Sacré-Cœur din Paris atrage acum până la 11 milioane de vizitatori anual, depășind chiar și Turnul Eiffel. Viața de zi cu zi a parizienilor este perturbată de aglomerație, tuk-tuk-uri și închirieri pe termen scurt.

Paris este și cel mai vizitat oraș din lume Foto: Profimedia

De altfel, Paris este cel mai vizitat oraș din lume și găzduiește și cel mai vizitat muzeu din lume: Luvru.

În 2023 Olivia Grégoire, ministrul turismului, spunea că este nevoie de acțiuni urgente pentru a reglementa fluxurile de vizitatori în locurile supraaglomerate, referindu-se la situri precum Mont Saint Michel.

Franța a atras venituri record de 77,5 miliarde de euro, din turism Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

În ciuda acestor probleme, succesul Franței în gestionarea turismului excesiv este remarcat.

Strategiile implementate de-a lungul anilor, împreună cu diversitatea regională și sezonieră, au permis țării să evite proteste similare celor din Spania, unde turismul nesustenabil a declanșat nemulțumiri sociale.

Totuși, Spania a reușit să depășească Franța în materie de venituri din turism. Acesta a strâns 105 miliarde de euro în 2025, în ciuda unui număr mai mic de turiști: 96,8 milioane.

Planurile Franței pentru viitor includ atingerea unui obiectiv ambițios: venituri anuale de 100 de miliarde de euro din turism până în 2030.

Țara își propune și să devină o destinație sustenabilă de top.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE