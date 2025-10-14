Cel mai vizitat muzeu din lume este din Europa. A fost vizitat de aproape nouă milioane de turiști în 2024

Capodopere care atrag milioane de oameni

În Muzeul Luvru, din Paris, care a este cel mai vizitat muzeu din lume, turiștii pot vedea mai multe opere de artă celebre într-o singură vizită decât oriunde altundeva.

Muzeul Luvru adăpostește unele dintre cele mai cunoscute opere de artă din lume. Vizitatorii vin pentru a vedea în realitate opere precum Mona Lisa – Leonardo da Vinci, Victoria înaripată a Samotraciei sau Venus din Milo.

Aceste lucrări iconice transformă fiecare vizită într-o experiență unică.

Muzuel Luvru a atras aproape 9 milioane de turiști anul trecut – Foto: Ioana Ion

Poziționarea centrală a muzeului, în inima Parisului, și colecția sa vastă de artă occidentală și antichități contribuie decisiv la popularitatea lui.

Un bilet de intrare standard la Luvru pornește de la 22 de euro. Muzeul poate fi vizitat gratuit de turiștii sub 18 ani și rezidenții din Spațiul Economic European sub 26 de ani.

Fost palat regal transformat în muzeu în 1793, Luvru adăpostește peste 35.000 de opere de artă. Se întinde pe o suprafață de peste 70.000 de metri pătrați.

Muzeul Luvru este locul unde poți vedea Mona Lisa – Foto: Ioana Ion

În plus, faimoasa piramidă de sticlă, proiectată de arhitectul Ieoh Ming Pei, a devenit un simbol global al modernității și eleganței pariziene.

Muzeul continuă să domine clasamentele an de an datorită combinației de:

patrimoniu artistic unic;

poziției centrale în capitala Franței;

evenimente culturale și expoziții temporare de renume mondial;

strategii eficiente de marketing turistic și digitalizare a colecțiilor.

De altfel, Parisul este, la rândul său, cel mai vizitat oraș din lume.

Cele mai vizitate muzee la nivel mondial

Opt instituții atrag anual milioane de turiști datorită colecțiilor enciclopedice, expozițiilor tematice de amploare și accesibilității internaționale.

Iată topul celor mai vizitate muzee din lume:

Muzeul Luvru – Paris, Franța – A fost vizitat de 8,7 milioane de persoane în 2024. Luvrul găzduiește capodopere precum Mona Lisa, Venus din Milo și Victoria înaripată din Samotracia, fiind un simbol al artei universale. Muzeul Național al Chinei – Beijing, China – A atras 6,95 milioane de vizitatori în 2024, intrarea în 2025 este gratuită. Amplasat în Piața Tiananmen, muzeul prezintă comori precum vasul de bronz Houmuwu Ding, Dragonul de jad Hongshan și expoziția permanentă „China Antică”. Muzeele Vaticanului – Roma, Italia – Au primit 6,82 milioane de vizitatori în 2024. Prețul biletului în 2025 este de 20 € pentru adulți și 8 € pentru copii și studenți. Aici vizitatorii pot admira Capela Sixtină, Camerele lui Rafael și sculptura Grupul Laocoon, toate într-un singur complex artistic impresionant. British Museum – Londra, Regatul Unit – A fost vizitat de 6,47 milioane de persoane în 2024. Accesul la colecțiile permanente este gratuit. Printre exponatele celebre se numără Piatra Rosetta, Sculpturile din Partenon și mumiile egiptene, oferind o panoramă completă a civilizațiilor lumii. Muzeul de Istorie Naturală – Londra, Regatul Unit – A atras 6,3 milioane de vizitatori în 2024. Intrarea în colecțiile permanente este gratuită. Printre piesele emblematice se numără balena albastră Hope, Galeria Dinozaurilor și Seiful pietrelor prețioase, fiind o destinație preferată de familii și copii. Muzeul Metropolitan de Artă – New York, SUA – A fost vizitat de 5,72 milioane de persoane în 2024. Prețul biletului în 2025 este de 30 USD pentru vizitatori din afara statului New York. Muzeul oferă expoziții remarcabile precum Templul lui Dendur, lucrări de Van Gogh și colecții de arme și armuri din întreaga lume. Muzeul American de Istorie Naturală – New York, SUA – A primit 5,4 milioane de vizitatori în 2024. Intrarea costă 28 USD pentru adulți și 16 USD pentru copii. Aici se pot vedea fosilele de Tyrannosaurus rex, Titanosaurul și impresionanta balenă albastră, oferind experiențe educative și interactive pentru întreaga familie. Muzeul de Știință și Tehnologie al Chinei – Beijing, China – A fost vizitat de 5,31 milioane de persoane în 2023. Biletul în 2025 costă 50 CNY (≈6,5 €). Expozițiile interactive, precum Teatrul Dome, Sala de Explorări și Descoperiri și Paradisul Științei pentru Copii, transformă muzeul într-o destinație perfectă pentru familii și elevi.

