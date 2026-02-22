Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Berbec

Simți că ai o viziune clară asupra viitorului, așa că notează-ți toate dorințele într-un jurnal. Chiar dacă universul pare mai lent, profită de acest timp pentru a te răsfăța la un spa sau pentru a discuta cu un specialist despre lucrurile care te bântuie.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Taur

Viața ta se umple de magie și lumină, de parcă te-ai fi trezit într-o lume de poveste. Săptămâna aceasta pune accent pe prietenii noi și activități comunitare, oferindu-ți ocazia perfectă de a-ți lărgi rețeaua socială.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Gemeni

Ești cel mai norocos semn al zodiacului în această perioadă, iar o ușă importantă se deschide larg pentru ambițiile tale. Nu te reține de la nimic, profită de moment și începe să îți construiești propriul imperiu!

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Rac

Ești dornic să schimbi rutina și să explorezi o nouă versiune a personalității tale prin aventură și înțelepciune. Analizează unde te afli acum și fă pașii necesari pentru o creștere profesională care să îți aducă împlinirea totală.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Leu

Urmează o săptămână crucială pentru negocieri și colaborări, unde detaliile finale ale unei înțelegeri vor fi puse la punct. Atenția îți este atrasă și de zona financiară, fiind momentul ideal pentru a gestiona moșteniri, investiții sau credite.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Fecioară

Accentul cade pe parteneriate, fie că vorbim despre dragoste sau despre găsirea expertului potrivit care să te ajute în afaceri. Norocul profesional îți zâmbește, confirmând că tot ce are valoare în viața ta merită efortul de a lupta.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Balanță

Este săptămâna productivității maxime, în care vei bifa responsabilitățile una câte una cu o eficiență de invidiat. Dacă ești în căutarea unui job nou, astrele te ajută acum să ajungi direct în fața persoanelor care contează.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Scorpion

Te bucuri de una dintre cele mai bune săptămâni ale anului pentru romantism, creativitate și hobbyuri. Dacă ești singur, ieși în oraș, deoarece ai toate șansele să întâlnești o persoană absolut spectaculoasă care să îți schimbe viața.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Săgetător

Astrele scot la iveală latura ta blândă și te încurajează să ai încredere în ceea ce îți dictează inima. Este un moment excelent pentru introspecție, timp petrecut cu familia și reflecție asupra amintirilor care te-au format.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Capricorn

Un val de energie proaspătă te împinge spre teritorii necunoscute și aventuri alături de prieteni. O nouă cale se deschide în fața ta, fiind momentul perfect pentru a lansa un proiect de grup sau o călătorie spontană.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Vărsător

Ai ocazia să pui mâna pe „potul de aur” și să culegi roadele financiare ale muncii tale de până acum. Veștile legate de bani nu vor întârzia să apară, aducând o dinamică interesantă în bugetul tău personal.

Horoscop 23 februarie – 1 martie 2026 pentru Pești

Ești vedeta absolută a săptămânii și te bucuri din plin de sezonul aniversării tale! Universul îți oferă libertatea de a-ți alege propria aventură, așa că decide acum ce modele vrei să construiești pentru anul care urmează.

