Horoscop Berbec – 28 februarie 2026:

Este o zi dinamică, poate chiar mai dinamică decât te-ai fi așteptat. O alegere bună ar fi să stabilești de ce ai nevoie și ce e urgent cu adevărat.

Horoscop Taur – 28 februarie 2026:

Ai la dispoziție care vine cu o invitație interesantă la redescoperirea unor calități pe care le-ai uitat, dar le simțeai lipsa într-un anume fel.

Horoscop Gemeni – 28 februarie 2026:

Dinamismul acestei zile te poate duce pe căi greșite, dacă te grăbești să pui totul la punct așa cum crezi tu de cuviință, fără să ții cont de ceilalți.

Horoscop Rac – 28 februarie 2026:

Te preocupă dovezile care te-ar conduce la concluzia că te bucuri de respectul și prețuirea apropiaților. Problema e că pe ei s-ar putea să-i preocupe alte probleme.

Horoscop Leu – 28 februarie 2026:

Ești în formă astăzi și cea mai bună dovadă va fi faptul că te poți ocupa de rezolvarea problemelor tale, dar ești deschis și față de solicitările celor dragi.

Horoscop Fecioară – 28 februarie 2026:

Energia de care dispui s-ar putea să nu te încânte pentru că avea alte planuri, care implică preocupări mai calme.

Horoscop Balanță – 28 februarie 2026:

Poți rezerva ziua de astăzi pentru tine, ca să te ocupi de ceea ce te doare, de ceea ce-ți alină acele dureri și de gândurile care nu-ți dau pace.

Horoscop Scorpion – 28 februarie 2026:

Este bine să îți alegi preocupările preferate, dar să iei în calcul și faptul că ceilalți ar putea face același lucru și s-ar putea să nu fii pe lista lor de priorități.

Horoscop Săgetător – 28 februarie 2026:

Ai parte de o zi care te poate ajuta să regăsești gânduri, idei și sentimente pe care le-ai trăit nu demult și ți-au făcut viața mai frumoasă.

Horoscop Capricorn – 28 februarie 2026:

Va conta, la finalul acestei zile, orice intenție bună pe care ai urmat-o fără să eziți prea mult. În felul acesta, ai putea descoperi un alt mod de a trăi.

Horoscop Vărsător – 28 februarie 2026:

Poate nu vei reuși să le rezolvi pe toate astăzi și nici nu e cazul să-ți propui asta. Dar ar fi bine să te ocupi de tine, să vezi ce te frământă și să înțelegi de ce.

Horoscop Pești – 28 februarie 2026:

Este un moment foarte bun pentru a te bucura de ceea ce știi că merge în direcția cea bună în existența ta, chiar dacă mai e mult până la reușita pe care ți-o dorești.

Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului