Horoscop săptămânal Balanță, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Balanță – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, nativii vor gândi și vor acționa în virtutea dorinței de a reglementa sau stabiliza un venit, un profit, un patrimoniu, o susținere.

Acest sector va funcționa mai intens după 20 aprilie, când Soarele va intra în zodia Taurului și va permite consolidarea unui demers profitabil la nivel pecuniar sau al serviciilor și avantajelor sau protejarea nativilor de eventualele păcăleli ori nereguli (acte prost întocmite). Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, Balanțele pot avea un schimb de idei și informații utile pentru pregătirea lor profesională sau pentru desfășurarea unei activități.

Sectorul educației superioare și al cristalizării unor idei, atașamente, crezuri și convingeri va funcționa mult mai eficient după 24 aprilie, când planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și le va scoate nativilor în cale oamenii potriviți și situațiile de viață favorabile pe care vor trebui să le valorifice până pe 21 mai.

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, nativii vor trăi momente de reticență față de un partener de viață sau de proiect comun, față de unele ipostaze provocatoare cu impact asupra vieții profesionale sau a imaginii lor publice. De altfel, întreaga săptămână se vor menține tensiunile în relațiile dintre soți, asociați sau colaboratori, cu accente speciale între 18 și 19 aprilie și apoi în jurul datei de 21 aprilie.

Fiind o casă importantă, acumularea atâtor planete cu vibrații divergente va accentua nota de combativitate, va intensifica conflictele și va risipi, cel puțin până spre 20 mai, speranțele într-o împăcare, înțelegere sau acord. Nu vă lăsați copleșiți, dar nici nu amplificați ostilitățile prin gesturi neinspirate. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, posibilă șansă de a întâlni o persoană importantă prin valoarea personală sau prin statutul oficial (funcție).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

