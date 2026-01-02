Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, efort de reintegrare în activitățile cotidiene; acomodarea nu va fi ușoară. Sectorul casei, gospodăriei și al relațiilor de familie va evolua sub influența Lunii Pline în Rac, din 3 ianuarie, care, în opoziție cu Soarele, Marte și Venus, va pune în evidență și premizele socio-profesionale ale momentului.

Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua secvențele de viață sau de gândire și decizie privitoare la propria lor persoană (ființa socială, ființa biologică, structura umană, viața personală) care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025 și a căror evoluție nu s-a încheiat.

Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, disponibilitate spre petrecerea timpului în mod plăcut, ca un ecou al momentelor de veselie și relaxare ale săptămânilor trecute. Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, stare psihică bună, relaxată, disponibilitate și răbdarea de a aborda subiecte delicate care, în alte dăți, erau evitate. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, relațiile parteneriale vor fi stingherite de presiunea evenimentelor socio-profesionale și de mecanismele greoaie ale planetei Jupiter, retrogradă, care va complica lucrurile în plan juridic.

Între 6 și 9 ianuarie, Soarele, Marte și Venus se vor afla în triplă conjuncție, la grad perfect, înaintând cu câte un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn) apropiindu-se de momentul când acestea vor face, pe 10 ianuarie, o opoziție la grad perfect cu Jupiter, la 20° Rac; de aceea, nativii trebuie să fie atenți la felul în care această tensiune se va resimți, tot mai intens, la sfârșitul răstimpului analizat de noi, pe direcția casă, familie, părinți/viață profesională, funcții, răspundere, imagine, succes.

Atenție la măsurile care vor atrage schimbări profesionale majore (demisii, demiteri, numiri în funcție, revocări).

