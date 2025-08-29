Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, neplăceri, încurcături sau griji curente legate de administrarea banilor și onorarea datoriilor. O problemă patrimonială s-ar putea complica.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, deplasări în străinătate, corespondență cu persoane sau instituții din afara țării, efort de a găsi un plasament pentru continuarea studiilor sau perfecționarea profesională. Informații care vor schimba (oarecum) datele problemei și care, după 7 septembrie, când Uranus va intra în mișcare retrogradă, se vor confirma sau se vor dovedi mai greu de gestionat decât s-a crezut. Posibile refuzuri mascate sub forma unui noian de condiții ce nu pot fi acceptate.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la sănătate sau, într-un alt plan, la blocajele existențiale pentru care nu au găsit o explicație coerentă, pentru că în jurul lor au persistat o serie de enigme și necunoscute.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, nativii vor trebui să dea dovadă de rezistență nervoasă și de concentrare pe o temă dificilă în plan profesional; critici, tensiuni cu colegii, cu superiorii sau cu colaboratorii al căror efect se va răsfrânge asupra imaginii și autorității lor.

Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, se va plasa în casa muncii, dând o șansă dialogurilor și inițiativelor ponderate fără pretenții exagerate. În planul sănătății, premise ale unei echilibrări organice prin dietă și detoxifiere. Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, ipostaze inedite ale relațiilor de prietenie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE