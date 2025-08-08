Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, relațiile de prietenie vor fi marcate de Luna Plină în Vărsător, care va introduce accente stridente în care, fie nativii, fie apropiații lor, vor reacționa vehement sau chiar brutal la o serie de observații sau limitări, reale sau false, ale dorințelor personale și acțiunilor independente.

Unii vor face mici crize de personalitate, încercând să-și apere niște posturi care, în realitate, nu sunt în pericol, dar în funcție de vârstă, de educație și de mentalitate, unora li se va părea că sunt supuși unor presiuni sau intervenții de neacceptat. Se vor produce momente delicate care trebuie atent ținute sub control și de unii, și de ceilalți, mai ales că, în dimineața zilei de 9 august, va avea loc Luna Plină în Vărsător, care va accentua nemulțumirile și va intensifica reacțiile subiective. Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, starea sănătății va evolua în parametri normali.

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, Luna va traversa casa I a personalității celor născuți în zodia Berbecului și va crea o stare de surescitare, care va fi cu atât mai intensă, cu cât nativii se vor confrunta cu tot felul de provocări personale, unele dintre ele cu impact nefericit asupra unor relații parteneriale.

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va funcționa mai coerent, ceea ce îi va împiedica pe nativi să aibă reacții disproporționate sau nedrepte față de cei dragi lor.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, evaluări oneste și lucide ale situației financiare; neliniști provocate de informațiile privitoare la salarizare sau la condițiile de muncă, în general. Posibil avantaj sau ajutor material, dar nu numai, din partea rudelor apropiate (părinți, dacă este cazul), întreaga săptămână. În ciuda unor momente armonioase, Berbecii vor da dovadă de o ambiție vecină cu încăpățânarea.

